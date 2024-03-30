Забастовка польских фермеров. Временно разблокирован еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Временно — до 2 апреля — разблокирован пункт пропуска "Угринов".
Разблокирован ПП на границе Польши с Украиной
30 марта польскими фермерами блокируется два пункта пропуска на границе с Украиной, а еще один временно разблокирован до 2 апреля.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Он напомнил, что 9 февраля польские фермеры начали блокировать границу с Украиной и долгое время они блокировали 6 направлений. Затем три направления разблокировали — "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", а остальные три были заблокированы — "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".
При этом добавил, что, по информации польских коллег, он будет разблокирован до 2 апреля, а дальше польские фермеры планируют возобновить свою блокировку.
Он отметил, что за минувшие сутки пропущено около 100, в то время как за сутки в обе стороны может пропускаться около 1400 грузовых транспортных средств.
Демченко отметил, что ранее разблокированные "Краковец", "Шегини" и "Устилуг" сейчас максимально обеспечивают возможность проезда грузово-транспортных средств в обе стороны и нет информации о том, чтобы польские фермеры планировали на этих направлениях возобновить блокирование этих пунктов пропуска.
Блокировка границы с Украиной: что известно
28 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша и Украина близки к нахождению решения по разблокированию границы. По его словам, происходит поиск "добрых решений" для Польши и Украины одновременно и в вопросе сельского хозяйства "мы шагнули вперед".
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что блокада украинской границы со стороны отдельных польских групп протестующих вредит как экономике Польши и Украины, так и Европейского Союза в целом. По его словам, Украина и дальше нуждается в путях солидарности для транспортировки зерна через западную наземную границу, потому что водный коридор очень чувствителен к обстановке в области безопасности.
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