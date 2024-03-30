Забастовка польских фермеров. Временно разблокирован еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Разблокирован ПП на границе Польши с Украиной

30 марта польскими фермерами блокируется два пункта пропуска на границе с Украиной, а еще один временно разблокирован до 2 апреля.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что 9 февраля польские фермеры начали блокировать границу с Украиной и долгое время они блокировали 6 направлений. Затем три направления разблокировали — "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", а остальные три были заблокированы — "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

Но несколько дней назад они временно разблокировали направление пункта пропуска "Угринов". Скорее всего, это на срок Пасхальных праздников, которые Польша уже будет праздновать. Андрей Демченко Спикер ГПСУ

При этом добавил, что, по информации польских коллег, он будет разблокирован до 2 апреля, а дальше польские фермеры планируют возобновить свою блокировку.

Демченко сказал, что на сегодняшний день заблокированы два нарямка: "Ягодин" и "Рава-Русская" и по ним по-прежнему польские фермеры вообще не пропускают грузово транспортные средства, которые едут из Украины в Польшу, а в сторону Украины пропускают в направлении "Ягодина" незначительное количество грузовиков, если сравнить с пропускной способностью этого пункта пропуска. Поделиться

Он отметил, что за минувшие сутки пропущено около 100, в то время как за сутки в обе стороны может пропускаться около 1400 грузовых транспортных средств.

Демченко отметил, что ранее разблокированные "Краковец", "Шегини" и "Устилуг" сейчас максимально обеспечивают возможность проезда грузово-транспортных средств в обе стороны и нет информации о том, чтобы польские фермеры планировали на этих направлениях возобновить блокирование этих пунктов пропуска.

Блокировка границы с Украиной: что известно

28 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша и Украина близки к нахождению решения по разблокированию границы. По его словам, происходит поиск "добрых решений" для Польши и Украины одновременно и в вопросе сельского хозяйства "мы шагнули вперед".

Он напомнил, что Польша присоединилась к инициативе по блокированию импорта российского и белорусского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Также идет поиск решений, которые создадут ощущение безопасности для производителей и фермеров. Туск добавил, что нужно искать решений, которые не будут чувствительными ни для украинских производителей и фермеров, ни для польских. Поделиться

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что блокада украинской границы со стороны отдельных польских групп протестующих вредит как экономике Польши и Украины, так и Европейского Союза в целом. По его словам, Украина и дальше нуждается в путях солидарности для транспортировки зерна через западную наземную границу, потому что водный коридор очень чувствителен к обстановке в области безопасности.