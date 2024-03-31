Бюджет Украины недополучил в марте более 6 млрд грн из-за блокады границы
Категория
Экономика
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Бюджет Украины недополучил в марте более 6 млрд грн из-за блокады границы

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Источник:  Укринформ

Украинский бюджет получил меньше запланированного в марте 2024 года из-за блокады границы Украины польскими фермерами.

Блокада польскими фермерами границы обошлась Украине более чем в 6 млрд грн

Из-за блокирования государственной границы государственный бюджет в марте недополучил 6,3 млрд грн.

Об этом в Телеграмме сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В последний день марта имеем результат поступлений в бюджет за март 2024 г. от администрируемых таможней платежей. Индикативный показатель Минфина в 49,662 млрд грн выполнен полностью на 49,708 млрд грн. Выполнение 100%. Несмотря на блокировку государственной границы, в результате которой бюджет недополучил 6,3 млрд грн.

Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов

Украина потеряет средства из-за блокады границы польскими протестующими

Блокировка автомобильных дорог вблизи польско-украинской границы приведет к потере 6,5 млрд грн таможенных платежей в марте.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

6,5 млрд грн. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни по причине блокировки границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные для всех бригады.

Из-за блокировки границы бюджет недополучил в феврале 7,7 млрд грн.

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