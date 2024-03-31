Бюджет Украины недополучил в марте более 6 млрд грн из-за блокады границы

Украинский бюджет получил меньше запланированного в марте 2024 года из-за блокады границы Украины польскими фермерами.
Блокада польскими фермерами границы обошлась Украине более чем в 6 млрд грн
Из-за блокирования государственной границы государственный бюджет в марте недополучил 6,3 млрд грн.
Об этом в Телеграмме сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Украина потеряет средства из-за блокады границы польскими протестующими
Блокировка автомобильных дорог вблизи польско-украинской границы приведет к потере 6,5 млрд грн таможенных платежей в марте.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Из-за блокировки границы бюджет недополучил в феврале 7,7 млрд грн.
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