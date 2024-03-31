Бюджет Украины недополучил в марте более 6 млрд грн из-за блокады границы

В последний день марта имеем результат поступлений в бюджет за март 2024 г. от администрируемых таможней платежей. Индикативный показатель Минфина в 49,662 млрд грн выполнен полностью на 49,708 млрд грн. Выполнение 100%. Несмотря на блокировку государственной границы, в результате которой бюджет недополучил 6,3 млрд грн.