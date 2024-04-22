Польские фермеры разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

ГПСУ
Пункт пропуска
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С 9 февраля 2024 г. пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе был блокирован акцией протеста польских фермеров. Сегодня, 22 апреля 2024 года, в 13:00 протест был завершен, и движение грузовиков в обоих направлениях возобновлено в обычном режиме.

Возобновление движения грузовиков через "Ягодин — Дорогуск"

ГНСУ сообщает информацию от Пограничной стражи Республики Польша, что в 13 часов завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска «Дорогуск — Ягодин», продолжавшаяся с 9 февраля.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.

Забастовка польских фермеров на границе с Украиной: что известно

9 февраля 2024 года польские фермеры начали забастовку на участках границы, примыкающих к украинским пунктам пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини".

Протестующие пропускали только по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", а также по два автомобиля в час в направлении пункта пропуска "Рава-Русская". Гуманитарный груз и автобусы уезжали в обычном режиме.

Забастовка привела к задержкам в работе пунктов пропуска и очередей грузовиков на границе. Это привело к неудобствам для украинских и польских перевозчиков, а также для людей, путешествовавших через границу.

Уже 16 января 2024 года польские перевозчики и правительство РП достигли соглашения по "определенным условиям" и приостановили протест.

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