З 9 лютого 2024 року пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні був блокований акцією протесту польських фермерів. Сьогодні, 22 квітня 2024 року, о 13:00 протест було завершено, і рух вантажівок в обох напрямках відновлено у звичайному режимі.

Відновлення руху вантажівок через "Ягодин — Дорогуськ"

ДПСУ повідомляє інформацію від Прикордонної варти Республіки Польща, що о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин», яка тривала з 9 лютого.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі, — йдеться у повідомленні. Поширити

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.

Страйк польських фермерів на кордоні з Україною: що відомо

9 лютого 2024 року польські фермери розпочали страйк на ділянках кордону, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".

Протестувальники пропускали лише по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині", а також по дві автівки на годину в напрямку пункту пропуску "Рава-Руська". Гуманітарний вантаж та автобуси виїжджали у звичному режимі.

Страйк призвів до затримок у роботі пунктів пропуску та черг вантажівок на кордоні. Це спричинило незручності для українських та польських перевізників, а також для людей, які подорожували через кордон.

Вже 16 січня 2024 року польські перевізники та уряд РП досягли угоди щодо "певних умов" і призупинили протест.