Польські фермери можуть заблокувати ще три пункти пропуску на кордоні з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Польські фермери можуть заблокувати ще три пункти пропуску на кордоні з Україною

Державна митна служба України
вантажівка

Польські протестувальники можуть знову заблокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Краковець", "Шегині" та "Мостиська".

Що відомо про ймовірну блокаду трьох КПП на кордоні з Україною

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, 18 квітня близько 9:00 польські фермери можуть поновити свої дії з блокування руху по напрямку "Краківця" та пункту пропуску "Шегині".

По "Краківцю" ці дії можуть тривати десь два дні, а по напрямку пункту пропуску "Шегині" протягом сьогоднішнього дня до 19 квітня до 9:00 ранку.

Речник зазначив, що буде додатково повідомлено, коли польські фермери розпочнуть блокаду.

Митна служба також повідомила, що сьогодні зранку також поляки можуть заблокувати пункт пропуску "Медика-Мостиська".

Попередньо мітингувальники планують повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів у обох напрямках: вʼїзд та виїзд з України. Попередній обумовлений термін блокування — 1 доба з імовірним продовженням, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про протести польських фермерів

Варто зазначити, що з кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту тривала щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

18 квітня польські страйкарі планують відновити блокаду перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець". Рух вантажівок буде обмежений.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Протести фермерів у Польщі сприяють російським операціям впливу — The Economist
протест
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Страйк польських фермерів. Один із пунктів пропуску на кордоні з Україною частково розблоковано
Держприкордонслужба України
Страйк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери планують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
Державна митна служба України
вантажівка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?