Польські фермери можуть заблокувати ще три пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські протестувальники можуть знову заблокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Краковець", "Шегині" та "Мостиська".

Що відомо про ймовірну блокаду трьох КПП на кордоні з Україною

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, 18 квітня близько 9:00 польські фермери можуть поновити свої дії з блокування руху по напрямку "Краківця" та пункту пропуску "Шегині".

По "Краківцю" ці дії можуть тривати десь два дні, а по напрямку пункту пропуску "Шегині" протягом сьогоднішнього дня до 19 квітня до 9:00 ранку.

Речник зазначив, що буде додатково повідомлено, коли польські фермери розпочнуть блокаду.

Митна служба також повідомила, що сьогодні зранку також поляки можуть заблокувати пункт пропуску "Медика-Мостиська".

Попередньо мітингувальники планують повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів у обох напрямках: вʼїзд та виїзд з України. Попередній обумовлений термін блокування — 1 доба з імовірним продовженням, — йдеться у повідомленні. Поширити

Що відомо про протести польських фермерів

Варто зазначити, що з кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту тривала щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.