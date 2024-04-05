Страйк польських фермерів. Один із пунктів пропуску на кордоні з Україною частково розблоковано

Через ПП «Гребенне — Рава-Руська» пропускають вантажівки

Польські фермери послабили протест на одному з пунктів пропуску.

По це повідомила Держприкордонслужба.

За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

Держприкордонслужба просить перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску.

Страйк польських фермерів: що відомо

У лютому польські фермери розпочали протести по всій країні. Вони виступають проти імпорту українського продовольства, оскільки нібито це впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Ще на початку березня фермери заявили, що протести продовжаться до 30 квітня.

4 квітня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що польські фермери блокують три напрямки на кордоні з Україною, вантажівки на в'їзд до Польщі практично не пропускають.