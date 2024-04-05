Забастовка польских фермеров. Один из пунктов пропуска на границе с Украиной частично разблокирован

Через ПП «Гребенное — Рава-Русская» пропускают грузовики

Польские фермеры ослабили протест на одном из пунктов пропуска.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

По информации от польских коллег, фермеры, ограничивающие движение транспорта во время акции протеста, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков.

Госпогранслужба просит перевозчиков учесть эту информацию и следить за уведомлением от Укртрансбезопасности об очередности заезда в пункт пропуска.

Забастовка польских фермеров: что известно

В феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку это якобы влияет на цены на внутреннем рынке.

Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продлятся до 30 апреля.

4 апреля представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что польские фермеры блокируют три направления на границе с Украиной, грузовики на въезд в Польшу практически не пропускают.