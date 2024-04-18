Польские фермеры могут заблокировать еще три пункта пропуска на границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры могут заблокировать еще три пункта пропуска на границе с Украиной

Государственная таможенная служба Украины
грузовик
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Польские протестующие могут снова заблокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Краковец", "Шегини" и "Мостиска".

Что известно о вероятной блокаде трех КПП на границе с Украиной

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, 18 апреля около 9:00 польские фермеры могут возобновить свои действия по блокированию движения по направлению "Краковца" и пункта пропуска "Шегини".

По "Краковцу" эти действия могут продолжаться около двух дней, а по направлению пункта пропуска "Шегини" в течение сегодняшнего дня до 19 апреля до 9:00 утра.

Спикер отметил, что будет дополнительно сообщено, когда польские фермеры начнут блокаду.

Таможенная служба также сообщила, что сегодня утром поляки могут заблокировать пункт пропуска "Медика-Мостиска".

Предварительно митингующие планируют полностью заблокировать движение грузовых транспортных средств по обоим направлениям: въезд и выезд из Украины. Предыдущий оговоренный срок блокировки — 1 сутки с возможным продлением, — говорится в сообщении.

Что известно о протестах польских фермеров

Следует отметить, что с конца прошлого года в Польше блокируется движение грузовиков на границе с Украиной. В январе ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале польские фермеры возобновили протесты и блокаду границы.

9 февраля фермеры в Польше начали общенациональную забастовку. Акция протеста продолжалась, по меньшей мере, до 10 марта.

Через несколько дней польские фермеры объявили, что намерены 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти внесут пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Как сказал тогда Туск, это в ближайшие часы после принятия решения позволит убрать преграды на польско-украинской границе для поставок оружия и гуманитарной помощи.

18 апреля польские забастовщики планируют возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец". Движение грузовиков будет ограничено.

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грузовик

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