Протесты фермеров в Польше способствуют российским операциям влияния — The Economist

Почему конфликт между Польшей и Украиной выгоден для РФ

Протестующие в Польше фермеры говорят, что защищают свое экономическое будущее. Они не хотят, чтобы им мешало "недостаточно урегулированное" украинское зерно. Водители, часть из которых ждет уже несколько недель, спрашивают, какое отношение все это имеет к грузовикам, перевозящим товары и гуманитарную помощь в Украину. Похоже, ответа нет ни у кого. Протесты фермеров — это благоприятная почва для российских операций влияния, направленных на тех, кто недоволен возможным вступлением Украины в ЕС, когда водители и экспортеры вообще не будут сталкиваться с ограничениями.

Кремль называл тактику "разделяй и властвуй", с помощью которой он взрывал единство своих врагов, "активными мерами". Самые успешные из них были основаны на искреннем недовольстве. Руководитель польской разведки с 2016 по 2022 год Петр Кравчик говорит, что было бы странно, если Россия не пыталась использовать подобные формулы сегодня.

Польские журналисты расставили некоторые точки над "i". Расследование показало, что один из протестующих был связан с российским посольством в Варшаве. Существуют также доказательства связей между Россией и некоторыми членами польской ультраправой партии Конфедерация, которая играла определенную роль на предыдущих этапах протеста.

Россия наращивает попытки влиять на СМИ

Один из украинских военных исследователей говорит, что Россия увеличивает попытки влиять на СМИ. Недавно были обнаружены 18 тысяч подозрительных страниц в Facebook, которые пропагандируют фальшивые рассказы о польских протестах, например, преувеличивают коррупцию в Украине.

Анализ, проведенный группой активистов Antibot4Navalny, отслеживающей деятельность Doppelganger, кремлевской сети влияния в социальных сетях, демонстрирует схожую историю. В нем говорится, что сеть с примерно десятью тысячами ботов распространила фальшивую новость о польском протесте, благодаря чему ее увидели 50 тысяч пользователей. Многие фальшивые новости, созданные Doppelganger, преувеличивали напряженность в отношениях между поляками и украинцами, немцами и украинцами, французами и украинцами.

Какое влияние оказывают эти операции, не до конца понятно. Полковник Тарас Дзюба из отдела стратегических коммуникаций Генштаба Украины говорит, что россияне ведут длительную игру. Другие источники в разведке Украины и Польши предполагают, что Россия сыграла второстепенную роль в польских протестах. Поделиться

Интенсивные переговоры на уровне ЕС дают надежду, что пограничная проблема может быть урегулирована. Но даже если решение будет найдено, протесты нанесли большой вред отношениям между странами.