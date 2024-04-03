Может ли Россия захватить Киев — прогноз Блинкена

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, армия РФ никогда не сможет захватить украинскую столицу — Киев.

Путин потерял единственный шанс на оккупацию Киева

Журналисты поинтересовались у шефа американской дипломатии, могут ли США пообещать, что российские захватчики никогда не захватят Киев.

Я убежден, что мы это уже сделали. Другими словами, этого не происходит, этого никогда не произойдет. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Как рассказал Энтони Блинкен, в начале полномасштабной войны команда Джо Байдена действительно боялась, что столица Украины может упасть под натиском российских войск.

Однако, по состоянию на сегодня, нет угрозы захвата Киева Россией.

Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую Украине оказывают США, Франция и другие страны, желание Путина покорить всю страну, стереть ее с карты мира, сделать частью России не сбылось и не сбудется, — подчеркнул глава Госдепа США. Поделиться

Кличко допускает возможность повторного наступления РФ на Киев

По мнению мэра украинской столицы Виталия Кличко, Киев до сих пор остается целью для российского диктатора Владимира Путина, поэтому он не исключает вероятность нового наступления противника.

Киев был и остается мишенью для Путина, потому что столица — это сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если Путин примет такое решение — это будет кровавое решение, — заявил Кличко. Поделиться

Кроме того, мэр призвал союзников Украины усилить поддержку на фоне существующих угроз.