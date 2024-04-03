Может ли Россия захватить Киев — прогноз Блинкена
Категория
Политика
Дата публикации

Может ли Россия захватить Киев — прогноз Блинкена

Блинкен
Читати українською
Источник:  online.ua

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, армия РФ никогда не сможет захватить украинскую столицу — Киев.

Путин потерял единственный шанс на оккупацию Киева

Журналисты поинтересовались у шефа американской дипломатии, могут ли США пообещать, что российские захватчики никогда не захватят Киев.

Я убежден, что мы это уже сделали. Другими словами, этого не происходит, этого никогда не произойдет.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

Как рассказал Энтони Блинкен, в начале полномасштабной войны команда Джо Байдена действительно боялась, что столица Украины может упасть под натиском российских войск.

Однако, по состоянию на сегодня, нет угрозы захвата Киева Россией.

Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую Украине оказывают США, Франция и другие страны, желание Путина покорить всю страну, стереть ее с карты мира, сделать частью России не сбылось и не сбудется, — подчеркнул глава Госдепа США.

Кличко допускает возможность повторного наступления РФ на Киев

По мнению мэра украинской столицы Виталия Кличко, Киев до сих пор остается целью для российского диктатора Владимира Путина, поэтому он не исключает вероятность нового наступления противника.

Киев был и остается мишенью для Путина, потому что столица — это сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если Путин примет такое решение — это будет кровавое решение, — заявил Кличко.

Кроме того, мэр призвал союзников Украины усилить поддержку на фоне существующих угроз.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киевской области установили почти 10 тыс бетонных пирамид для усиления обороны
Киевская ОВА
оборона
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов оценил заявления Макрона о наступлении армии РФ в Киев
Кирилл Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Могла ли армия РФ в 2022 году захватить Киев — ответ командующего Сухопутными силами
Александр Павлюк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?