Может ли Россия захватить Киев — прогноз Блинкена

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, армия РФ никогда не сможет захватить украинскую столицу — Киев.
Путин потерял единственный шанс на оккупацию Киева
Журналисты поинтересовались у шефа американской дипломатии, могут ли США пообещать, что российские захватчики никогда не захватят Киев.
Как рассказал Энтони Блинкен, в начале полномасштабной войны команда Джо Байдена действительно боялась, что столица Украины может упасть под натиском российских войск.
Однако, по состоянию на сегодня, нет угрозы захвата Киева Россией.
Кличко допускает возможность повторного наступления РФ на Киев
По мнению мэра украинской столицы Виталия Кличко, Киев до сих пор остается целью для российского диктатора Владимира Путина, поэтому он не исключает вероятность нового наступления противника.
Кроме того, мэр призвал союзников Украины усилить поддержку на фоне существующих угроз.
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