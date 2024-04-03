Чи може Росія захопити Київ — прогноз Блінкена

На переконання держсекретаря США Ентоні Блінкена, армія РФ ніколи не зможе захопити українську столицю — Київ.
Путін втратив єдиний шанс на захоплення Києва
Журналісти поцікавилися у шефа американської дипломатії, чи можуть США пообіцяти, що російські загарбники ніколи не захоплять Київ.
Як розповів Ентоні Блінкен, на початку повномасштабної війни команда Джо Байдена дійсно боялася того, що столиця України може впасти під натиском російських військ.
Проте станом на сьогодні немає загрози захоплення Києва Росією.
Кличко допускає можливість повторного наступу РФ на Київ
На думку мера української столиці Віталія Кличка, Київ досі залишається ціллю для російського диктатора Володимира Путіна, тому він не відкидає ймовірність нового наступу противника.
Окрім того, міський голова закликав союзників України посилити підтримку на тлі існуючих загроз.
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