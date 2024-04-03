Чи може Росія захопити Київ — прогноз Блінкена

На переконання держсекретаря США Ентоні Блінкена, армія РФ ніколи не зможе захопити українську столицю — Київ.

Путін втратив єдиний шанс на захоплення Києва

Журналісти поцікавилися у шефа американської дипломатії, чи можуть США пообіцяти, що російські загарбники ніколи не захоплять Київ.

Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

Як розповів Ентоні Блінкен, на початку повномасштабної війни команда Джо Байдена дійсно боялася того, що столиця України може впасти під натиском російських військ.

Проте станом на сьогодні немає загрози захоплення Києва Росією.

Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю країну, стерти її з карти світу, зробити частиною Росії не здійснилося і не здійсниться, — наголосив глава Держдепу США. Поширити

Кличко допускає можливість повторного наступу РФ на Київ

На думку мера української столиці Віталія Кличка, Київ досі залишається ціллю для російського диктатора Володимира Путіна, тому він не відкидає ймовірність нового наступу противника.

Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця — це серце країни. Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення, — заявив Кличко. Поширити

Окрім того, міський голова закликав союзників України посилити підтримку на тлі існуючих загроз.