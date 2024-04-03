Украинские бойцы эффектно разбили колонну бронетехники россиян — видео

Что известно об уничтожении техники россиян

Вражеская техника была ликвидирована благодаря точным ударам артиллерии спецназовцев, а также использованию FPV-дрона.

Отмечается, что после фиксации колонны бронетехники захватчиков сначала по целям отработали артиллеристы Омеги-1, остановив движение техники противника.

Уцелевшей осталась только БМП-3 окупантов, но уже в следующую минуту "омеговцы" ее успешно ликвидировали, — говорится в публикации министра. Поделиться

Спецназовцы нанесли удар FPV-дроном с мощным аккумулятивным патроном по вражеской боевой машине пехоты, стоимость которой составляет почти 2 миллиона долларов. В результате этого БМП-3 противника была сожжена.

Вражеский штурм сорван, окупантов ликвидирован. Очищаем нашу землю дальше, — добавляет глава МВД. Поделиться

Кроме того, было обнародовано видео боевой работы "омеговцев" по колонне техники захватчиков.

ВСУ уничтожили почти 1 тыс. артсистем армии РФ

Невероятно результативным для ликвидации вражеской техники оказался март 2024 года для Вооруженных сил Украины.

Как пишет Минобороны, военнослужащие в общей сложности уничтожили 976 российских артиллерийских систем.