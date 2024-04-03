Украинские бойцы эффектно разбили колонну бронетехники россиян — видео

Бойцы специального подразделения Национальной гвардии МВД Украины "Омега-1" разбили колонну бронетехники российских окупантов на восточном направлении.
Что известно об уничтожении техники россиян
Вражеская техника была ликвидирована благодаря точным ударам артиллерии спецназовцев, а также использованию FPV-дрона.
Отмечается, что после фиксации колонны бронетехники захватчиков сначала по целям отработали артиллеристы Омеги-1, остановив движение техники противника.
Спецназовцы нанесли удар FPV-дроном с мощным аккумулятивным патроном по вражеской боевой машине пехоты, стоимость которой составляет почти 2 миллиона долларов. В результате этого БМП-3 противника была сожжена.
Кроме того, было обнародовано видео боевой работы "омеговцев" по колонне техники захватчиков.
ВСУ уничтожили почти 1 тыс. артсистем армии РФ
Невероятно результативным для ликвидации вражеской техники оказался март 2024 года для Вооруженных сил Украины.
Как пишет Минобороны, военнослужащие в общей сложности уничтожили 976 российских артиллерийских систем.
Это самый высокий показатель за один месяц от начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов.
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