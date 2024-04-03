Украинские бойцы эффектно разбили колонну бронетехники россиян — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы эффектно разбили колонну бронетехники россиян — видео

МВД Украины
всу
Читати українською

Бойцы специального подразделения Национальной гвардии МВД Украины "Омега-1" разбили колонну бронетехники российских окупантов на восточном направлении.

Что известно об уничтожении техники россиян

Вражеская техника была ликвидирована благодаря точным ударам артиллерии спецназовцев, а также использованию FPV-дрона.

Отмечается, что после фиксации колонны бронетехники захватчиков сначала по целям отработали артиллеристы Омеги-1, остановив движение техники противника.

Уцелевшей осталась только БМП-3 окупантов, но уже в следующую минуту "омеговцы" ее успешно ликвидировали, — говорится в публикации министра.

Спецназовцы нанесли удар FPV-дроном с мощным аккумулятивным патроном по вражеской боевой машине пехоты, стоимость которой составляет почти 2 миллиона долларов. В результате этого БМП-3 противника была сожжена.

Вражеский штурм сорван, окупантов ликвидирован. Очищаем нашу землю дальше, — добавляет глава МВД.

Кроме того, было обнародовано видео боевой работы "омеговцев" по колонне техники захватчиков.

ВСУ уничтожили почти 1 тыс. артсистем армии РФ

Невероятно результативным для ликвидации вражеской техники оказался март 2024 года для Вооруженных сил Украины.

Как пишет Минобороны, военнослужащие в общей сложности уничтожили 976 российских артиллерийских систем.

Это самый высокий показатель за один месяц от начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Россия может потерять всю фронтовую авиацию — прогноз эксперта
авиация РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько Украина может потерять от новых ограничений агроимпорта — данные ЕС
Зерно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ потеряла более 28 тыс военных в течение марта
Военые ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?