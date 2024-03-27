Сколько Украина может потерять от новых ограничений агроимпорта — данные ЕС

Еврокомиссия оценивает, что по новому соглашению между Украиной и ЕС о беспошлинной торговле Киев потеряет 86 миллионов евро по сравнению со вторым полугодием 2021-го года.

Проект нового соглашения о беспошлинной торговле с ЕС

"Радио Свобода" со ссылкой на анонимных собеседников в дипломатических кругах Евросоюза сообщает, председательство Бельгии в Совете ЕС обновило проект соглашения, предусматривающего продление беспошлинной торговли с Украиной.

Проект частично учел требования Польши и Франции — обновленный базовый период, который будут учитываться, определяя объемы поставок украинской агропродукции.

Ориентироваться предлагают не только на 2022 и 2023 годы, но и на вторую половину 2021 года.

Украина выступила против, ее поддержал ряд стран ЕС.

По оценкам Еврокомиссии, которые озвучили на закрытом заседании, Украина потеряет 86 миллионов евро, если второе полугодие 2021 будут брать также за основу расчетов.

Проект поддержали Польша и Франция, а также Италия, Венгрия, Австрия. Против поправок выступают Германия, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии, Люксембург.

Соглашение о беспошлинной торговле с ЕС

5 июня 2024 года истекает срок действия мер ЕС по либерализации торговли с Украиной, которые были введены через вторжение РФ.

Новое соглашение будет предусматривать экстренное торможение для особо чувствительных категорий сельскохозяйственной продукции — мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы, меда.

25 марта послы ЕС обсуждали новое соглашение, однако не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение на 27 марта.