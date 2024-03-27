Скільки Україна може втратити від нових обмежень агроімпорту — дані ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Скільки Україна може втратити від нових обмежень агроімпорту — дані ЄС

Зерно
Джерело:  Радіо Свобода

Єврокомісія оцінює, що за новою угодою між Україною та ЄС про безмитну торгівлю, Київ втратить 86 мільйонів євро, порівнюючи з другим півріччям 2021-го року.

Проєкт нової угоди про безмитну торгівлю з ЄС

"Радіо Свобода" з посиланням на анонімних співрозмовників у дипломатичних колах Євросоюзу повідомляє, головування Бельгії в Раді ЄС оновило проєкт угоди, що передбачає подовження безмитної торгівлі з Україною.

Проєкт частково врахував вимоги Польщі і Франції – оновлений базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції.

Орієнтуватися пропонують не лише на 2022 і 2023 роки, а і на другу половину 2021-го.

Україна виступила проти, її підтримали низка країн ЄС.

За оцінками Єврокомісії, які озвучили на закритому засіданні, Україна втратить 86 мільйонів євро, якщо друге півріччя 2021-го братимуть також за основу розрахунків.

Проєкт підтримали Польща й Франція, а також Італія, Угорщина, Австрія. Проти поправок виступають, зокрема, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії, Люксембург.

Угода про безмитну торгівлю з ЄС

5 червня 2024 року спливає термін дії заходів ЄС із лібералізації торгівлі з Україною, які було запроваджено через вторгнення РФ.

Нова угода передбачатиме екстрене гальмування для особливо чутливих категорій сільськогосподарської продукції – м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи, меду.

25 березня посли ЄС обговорювали нову угоду, проте не затвердили її. Бельгійське головування відклало затвердження на 27 березня.

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