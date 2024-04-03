Українські бійці ефектно розбили колону бронетехніки росіян — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці ефектно розбили колону бронетехніки росіян — відео

МВС України
зсу

Бійці спеціального підрозділу Національної гвардії МВС України "Омега-1" розбили колону бронетехніки російських окупантів на східному напрямку.

Що відомо про знищення техніки росіян

Ворожа техніка була ліквідована завдяки влучним ударам артилерії спецпризначенців, а також використанню FPV-дрона

Зазначається, що після фіксації колони бронетехніки загарбників спочатку по цілях відпрацювали артилеристи "Омеги-1", зупинивши рух техніки противника.

Вцілілою лишилася тільки БМП-3 окупантів, але вже наступної хвилини "омегівці" її успішно ліквідували, — йдеться в публікації міністра.

Спецпризначенці завдали удару FPV-дроном з потужним акумулятивним набоєм по ворожий бойовій машині піхоти, вартість якої складає майже 2 мільйони доларів. Внаслідок цього БМП-3 противника була спалена.

Ворожий штурм зірвано, окупантів ліквідовано. Очищаємо нашу землю далі, — додає глава МВС.

Крім того, було оприлюднене відео бойової роботи "омегівців" по колоні техніки загарбників.

ЗСУ знищили майже 1 тис артсистем армії РФ

Неймовірно результативним на ліквідацію ворожої техніки виявився березень 2024 року для Збройних сил України.

Як пише Міноборони, військовослужбовці загалом знищили 976 російських артилерійських систем.

Це — найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів.

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