Українські бійці ефектно розбили колону бронетехніки росіян — відео

Бійці спеціального підрозділу Національної гвардії МВС України "Омега-1" розбили колону бронетехніки російських окупантів на східному напрямку.
Що відомо про знищення техніки росіян
Ворожа техніка була ліквідована завдяки влучним ударам артилерії спецпризначенців, а також використанню FPV-дрона
Зазначається, що після фіксації колони бронетехніки загарбників спочатку по цілях відпрацювали артилеристи "Омеги-1", зупинивши рух техніки противника.
Спецпризначенці завдали удару FPV-дроном з потужним акумулятивним набоєм по ворожий бойовій машині піхоти, вартість якої складає майже 2 мільйони доларів. Внаслідок цього БМП-3 противника була спалена.
Крім того, було оприлюднене відео бойової роботи "омегівців" по колоні техніки загарбників.
ЗСУ знищили майже 1 тис артсистем армії РФ
Неймовірно результативним на ліквідацію ворожої техніки виявився березень 2024 року для Збройних сил України.
Як пише Міноборони, військовослужбовці загалом знищили 976 російських артилерійських систем.
Це — найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів.
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