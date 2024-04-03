Протести фермерів у Польщі сприяють російським операціям впливу — The Economist
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Протести фермерів у Польщі сприяють російським операціям впливу — The Economist

протест
Джерело:  The Economist

Конфлікт між Польщею та Україною —  хороша новина для Путіна.

Чому конфлікт між Польщею та Україною вигідний для РФ

Фермери, які протестують у Польщі кажуть, що захищають своє економічне майбутнє. Вони не хочуть, щоб їм заважало "недостатньо врегульоване" українське зерно. Водії, частина з яких чекає вже кілька тижнів, запитують, яке відношення все це має до вантажівок, які перевозять товари й гуманітарну допомогу в Україну. Схоже, відповіді немає ні в кого. Протести фермерів — це сприятливий ґрунт для російських операцій впливу, спрямованих на тих, хто незадоволений можливим вступом України до ЄС, коли її водії та експортери взагалі не стикатимуться з обмеженнями.

Кремль називав тактику "розділяй і володарюй", за допомогою якої він підривав єдність своїх ворогів, "активними заходами". Найуспішніші з них були засновані на щирому невдоволенні. Керівник польської розвідки з 2016 по 2022 рік Пьотр Кравчик каже, що було б дивно, якби Росія не намагалася використовувати подібні формули сьогодні.

Польські журналісти розставили деякі крапки над "і". Розслідування показало, що один із протестувальників був пов'язаний із російським посольством у Варшаві. Існують також докази зв'язків між Росією і деякими членами польської ультраправої партії "Конфедерація", яка відігравала певну роль на попередніх етапах протесту. 

Росія нарощує спроби впливати на ЗМІ

Один з українських військових дослідників каже, що Росія нарощує спроби впливати на ЗМІ. Нещодавно було виявлено 18 тисяч підозрілих сторінок у Facebook, які пропагують фальшиві розповіді про польські протести, наприклад, перебільшують корупцію в Україні.

Аналіз, проведений групою активістів Antibot4Navalny, яка відстежує діяльність Doppelganger, кремлівської мережі впливу в соціальних мережах, демонструє схожу історію. У ньому йдеться, що мережа з приблизно десятьма тисячами ботів поширила фальшиву новину про польський протест, завдяки чому її побачили 50 тисяч користувачів. Багато з фальшивих новин, створених Doppelganger, перебільшували напруженість у відносинах між поляками та українцями, німцями та українцями, французами й українцями.

Який вплив мають ці операції, не до кінця зрозуміло. Полковник Тарас Дзюба з відділу стратегічних комунікацій Генштабу України каже, що росіяни ведуть тривалу гру. Інші джерела в розвідці України та Польщі припускають, що Росія зіграла другорядну роль у польських протестах.

Інтенсивні переговори на рівні ЄС дають надію, що прикордонна проблема може бути врегульована. Але навіть якщо рішення буде знайдено, протести завдали великої шкоди відносинам між країнами.

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