Росія готується мобілізувати 300 тис військових — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

На початок літа Кремль мобілізує 300 тис солдатів

Півмільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті — вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано — поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових. Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про весняний призов в Росії

У Росії з 1 квітня до 15 липня триватиме регулярний військовий призов на строкову службу. Планують призвати 150 тисяч росіян.

Наразі в Росії вже діють нові правила призову на строкову службу — призову тепер підлягатимуть громадяни віком від 18 до 30 років (раніше було до 27 років).

Однак тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому вже 28 або 29 років, не призиватимуть.

Минулого року під час весняної кампанії призову росії вдалося призвати близько 147 тисяч людей. Строкова військова служба в Росії триває 12 місяців.

Російські медіа писали, що солдатів під час строкової служби активно намагаються переконати укладати контракти зі Збройними силами РФ, щоб вони приєдналися до бойових дій проти України.