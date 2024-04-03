Росія готується мобілізувати 300 тис військових — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія готується мобілізувати 300 тис військових — Зеленський

мобілізація
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Джерело:  РБК Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

На початок літа Кремль мобілізує 300 тис солдатів

Півмільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті — вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано — поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що відомо про весняний призов в Росії

У Росії з 1 квітня до 15 липня триватиме регулярний військовий призов на строкову службу. Планують призвати 150 тисяч росіян.

Наразі в Росії вже діють нові правила призову на строкову службу — призову тепер підлягатимуть громадяни віком від 18 до 30 років (раніше було до 27 років).

Однак тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому вже 28 або 29 років, не призиватимуть.

Минулого року під час весняної кампанії призову росії вдалося призвати близько 147 тисяч людей. Строкова військова служба в Росії триває 12 місяців.

Російські медіа писали, що солдатів під час строкової служби активно намагаються переконати укладати контракти зі Збройними силами РФ, щоб вони приєдналися до бойових дій проти України.

Закон про зміну призовного віку в Росії набув чинності з 1 січня.

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