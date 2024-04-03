Россия готовится мобилизовать 300 тыс военных — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовит дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

К началу лета Кремль мобилизует 300 тыс. солдат

Полмиллиона нам не нужно. Соответствующее количество, которое не было на фронте, они на фронте будут. Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано — пока не готов сказать. Могу сказать, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию дополнительно 300 000 военных. Владимир Зеленский Президент Украины

Что известно о весеннем призыве в России

В России с 1 апреля по 15 июля продлится регулярный военный призыв на срочную службу. Планируется призвать 150 тысяч россиян.

В России уже действуют новые правила призыва на срочную службу — призыву теперь будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (ранее было до 27 лет).

Однако тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому уже 28 или 29 лет, не будут призывать.

В прошлом году во время весенней кампании призыва России удалось призвать около 147 тысяч человек. Срочная военная служба в России длится 12 месяцев.

Российские медиа писали, что солдаты во время срочной службы активно пытаются убедить заключать контракты с Вооруженными силами РФ, чтобы они присоединились к боевым действиям против Украины.