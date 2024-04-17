Польские фермеры планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Государственная таможенная служба Украины
грузовик
Читати українською

18 апреля польские забастовщики планируют возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец". Движение грузовиков будет ограничено.

Что известно о блокаде КПП "Корчева-Краковец"

По информации польской стороны, вероятно, планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00. 18 апреля по 09:00 час. 20 апреля перед пунктом пропуска Корчева-Краковец.

В Государственной таможенной службе отмечают, что поляки планируют пропускать по одному грузовику в час. При этом блокада не распространяется на гуманитарные и военные грузы.

Движение пассажирского транспорта — легковых автомобилей и автобусов в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

16 апреля польские протестующие разблокировали ЧП "Долгобычев-Угринов". В настоящее время заблокированными остаются два направления — "Рава-Русская" и "Ягодин".

Что известно о протестах польских фермеров

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчёва", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

23 ноября к забастовкам на границе присоединились польские фермеры, протестовавшие на пункте пропуска "Шегини — Медика".

Польские перевозчики 11 декабря прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск". Таможня заработала в обычном режиме, пропуск грузовиков возобновили в обе стороны.

18 декабря польские перевозчики снова заблокировали движение грузовиков на международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Польские перевозчики, с ноября блокировавшие пункты пропуска на границе с Украиной, 16 января достигли соглашения по "определенным условиям" с правительством РП и приостановили протест.

9 февраля фермеры в Польше начали общенациональную забастовку. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.

Через несколько дней польские фермеры объявили, что намерены 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти внесут пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Как сказал тогда Туск, это в ближайшие часы после принятия решения позволит убрать преграды на польско-украинской границе для поставок оружия и гуманитарной помощи.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Протесты фермеров в Польше способствуют российским операциям влияния — The Economist
протест
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Забастовка польских фермеров. Один из пунктов пропуска на границе с Украиной частично разблокирован
Госпогранслужба Украины
Забастовка
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры перестали блокировать движения грузового транспорта на одном из КПП
ГПСУ
протест

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?