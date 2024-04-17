Польские фермеры планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

18 апреля польские забастовщики планируют возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец". Движение грузовиков будет ограничено.

Что известно о блокаде КПП "Корчева-Краковец"

По информации польской стороны, вероятно, планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00. 18 апреля по 09:00 час. 20 апреля перед пунктом пропуска Корчева-Краковец.

В Государственной таможенной службе отмечают, что поляки планируют пропускать по одному грузовику в час. При этом блокада не распространяется на гуманитарные и военные грузы.

Движение пассажирского транспорта — легковых автомобилей и автобусов в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

16 апреля польские протестующие разблокировали ЧП "Долгобычев-Угринов". В настоящее время заблокированными остаются два направления — "Рава-Русская" и "Ягодин".

Что известно о протестах польских фермеров

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчёва", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

23 ноября к забастовкам на границе присоединились польские фермеры, протестовавшие на пункте пропуска "Шегини — Медика".

Польские перевозчики 11 декабря прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск". Таможня заработала в обычном режиме, пропуск грузовиков возобновили в обе стороны.

18 декабря польские перевозчики снова заблокировали движение грузовиков на международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Польские перевозчики, с ноября блокировавшие пункты пропуска на границе с Украиной, 16 января достигли соглашения по "определенным условиям" с правительством РП и приостановили протест.

9 февраля фермеры в Польше начали общенациональную забастовку. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.

Через несколько дней польские фермеры объявили, что намерены 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.