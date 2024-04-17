Польські фермери планують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

18 квітня польські страйкарі планують відновити блокаду перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець". Рух вантажівок буде обмежений.
Що відомо про блокаду КПП "Корчова-Краківець"
За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну в період з 09:00 год. 18 квітня по 09:00 год. 20 квітня перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець.
У Державній митній службі зазначають, що поляки планують пропускати по одній вантажівці на годину. При цьому блокада не поширюватиметься на гуманітарні та військові вантажі.
Рух пасажирського транспорту — легкових автомобілів та автобусів в обидва напрямки буде здійснюватися безперешкодно.
16 квітня польські протестувальники розблокували ПП "Долгобичув-Угринів". Наразі заблокованими залишаються два напрямки — "Рава-Руська" та "Ягодин".
Що відомо про протести польських фермерів
6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".
23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".
Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.
18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".
Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.
9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.
22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.
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