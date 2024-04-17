Польські фермери планують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Польські фермери планують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Державна митна служба України
вантажівка

18 квітня польські страйкарі планують відновити блокаду перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець". Рух вантажівок буде обмежений.

Що відомо про блокаду КПП "Корчова-Краківець"

За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну в період з 09:00 год. 18 квітня по 09:00 год. 20 квітня перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець.

У Державній митній службі зазначають, що поляки планують пропускати по одній вантажівці на годину. При цьому блокада не поширюватиметься на гуманітарні та військові вантажі.

Рух пасажирського транспорту — легкових автомобілів та автобусів в обидва напрямки буде здійснюватися безперешкодно.

16 квітня польські протестувальники розблокували ПП "Долгобичув-Угринів". Наразі заблокованими залишаються два напрямки — "Рава-Руська" та "Ягодин".

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

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