Польські фермери планують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

18 квітня польські страйкарі планують відновити блокаду перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець". Рух вантажівок буде обмежений.

Що відомо про блокаду КПП "Корчова-Краківець"

За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну в період з 09:00 год. 18 квітня по 09:00 год. 20 квітня перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець.

У Державній митній службі зазначають, що поляки планують пропускати по одній вантажівці на годину. При цьому блокада не поширюватиметься на гуманітарні та військові вантажі.

Рух пасажирського транспорту — легкових автомобілів та автобусів в обидва напрямки буде здійснюватися безперешкодно.

16 квітня польські протестувальники розблокували ПП "Долгобичув-Угринів". Наразі заблокованими залишаються два напрямки — "Рава-Руська" та "Ягодин".

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.