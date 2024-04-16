Польські фермери припинили блокувати руху вантажного транспорту на одному з КПП

Що відомо про припинення блокування пункту пропуску "Долгобичув-Угринів"

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів", — йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України у Telegram. Поширити

Зокрема, оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

За даними прикордонників, на даний час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави.

Що відомо про протести польських фермерів

Польські протестувальники вже не перший місяць блокують пункти пропуску з Україною. Таким чином вони начебто виступають проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України.

Дійшло до того, що агресивні протестувальники навіть висипали українське зерно з вантажівок та вагонів.

На початку квітня повідомлялось, що поляки розширили блокаду кордону на пункт пропуску "Угринів-Долгобичув".

При цьому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що проблема блокування польськими фермерами руху на польсько-українському кордоні дуже серйозна, тому і не може так швидко вирішитися. Він наголосив, що саме Брюссель прийняв рішення про зняття обмежень на імпорт продовольства з України до ЄС, і висловив жаль, що це має наслідки і за межами України, в тому числі в Польщі.

За його словами, Польща є переважно сільськогосподарською країною, і раптом польський ринок заполонила сільськогосподарська продукція з України.