В Ізраїлі почалися масові антиурядові протести
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В Ізраїлі почалися масові антиурядові протести

Ізарїль
Джерело:  The Times of Israel

Десятки тисяч людей в Ізраїлі вийшли на протест, вимагаючи відставки Біньяміна Нетаньягу.

Антиурядовий протест в Єрусалимі

4-денний урядовий протест перед Кнесетом в Єрусалимі вимагає відставки уряду.

Організатори протесту також закликали провести дострокові вибори в Ізраїлі, а лідерів країни погодитися на угоду про заручників, яка призведе до звільнення 130 полонених, які утримуються в Газі з часу нападу ХАМАС на країну 7 жовтня.

Ще однією вимогою є відмовитися від ухвалення закону, що звільнив би членів ультраортодоксальної спільноти від служби в армії за призовом.

Ввечері 31 березня протестувальники встановили понад 100 наметів біля Кнесету, щоб спати на місці події.

Організатори повідомляли, що в акції взяли участь понад 100 000 людей, тоді як ЗМІ повідомляли про десятки тисяч.

Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру Нетаньяху та розчарування тим, що в країні ще не відбулися вибори.

Неймовірно, що цю країну, яка була настільки успішною... веде [цим] шляхом одна людина та її поплічники, — сказав один з демонстрантів.

Що каже Нетаньягу та опозиція

Лідер опозиції Яїр Лапід у зверненні до демонстрантів проголосив, що єдине, що має значення для Нетаньяху – це залишитися на посаді.

Він звинуватив прем’єр-міністра в тому, що він більше зосереджується на забезпеченні задоволення своїх партнерів по коаліції, ніж на допомозі громадянам, які постраждали від війни.

Нетаньягу у неділю ввечері сказав, що вибори б паралізували країну «у розпал війни, за мить до перемоги» — на термін до восьми місяців.

Це паралізувало б переговори про звільнення наших заручників і поклало б край війні до того, як цілі будуть повністю досягнуті. І перший, хто привітав би це, — ХАМАС.

Біньямін Нетаньягу

Біньямін Нетаньягу

прем’єр Ізраїлю

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