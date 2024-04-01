В Ізраїлі почалися масові антиурядові протести

Десятки тисяч людей в Ізраїлі вийшли на протест, вимагаючи відставки Біньяміна Нетаньягу.

Антиурядовий протест в Єрусалимі

4-денний урядовий протест перед Кнесетом в Єрусалимі вимагає відставки уряду.

Організатори протесту також закликали провести дострокові вибори в Ізраїлі, а лідерів країни погодитися на угоду про заручників, яка призведе до звільнення 130 полонених, які утримуються в Газі з часу нападу ХАМАС на країну 7 жовтня.

Ще однією вимогою є відмовитися від ухвалення закону, що звільнив би членів ультраортодоксальної спільноти від служби в армії за призовом.

Ввечері 31 березня протестувальники встановили понад 100 наметів біля Кнесету, щоб спати на місці події.

100 אלף מפגינים בירושלים.

בחירות עכשיו, את כולם עכשיו.



קרדיט: אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/0GR4xNsDnm — yayafink (יאיא פינק) (@yayafink) March 31, 2024

Організатори повідомляли, що в акції взяли участь понад 100 000 людей, тоді як ЗМІ повідомляли про десятки тисяч.

Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру Нетаньяху та розчарування тим, що в країні ще не відбулися вибори.

Неймовірно, що цю країну, яка була настільки успішною... веде [цим] шляхом одна людина та її поплічники, — сказав один з демонстрантів. Поширити

Що каже Нетаньягу та опозиція

Лідер опозиції Яїр Лапід у зверненні до демонстрантів проголосив, що єдине, що має значення для Нетаньяху – це залишитися на посаді.

Він звинуватив прем’єр-міністра в тому, що він більше зосереджується на забезпеченні задоволення своїх партнерів по коаліції, ніж на допомозі громадянам, які постраждали від війни.

Нетаньягу у неділю ввечері сказав, що вибори б паралізували країну «у розпал війни, за мить до перемоги» — на термін до восьми місяців.