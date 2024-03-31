ЦАХАЛ знищив оперативний штаб бойовиків «Ісламського джихаду» у Газі
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ЦАХАЛ знищив оперативний штаб бойовиків «Ісламського джихаду» у Газі

Газа
Джерело:  The Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила удар по оперативному штабу палестинського терористичного руху «Ісламський джихад», розташованому у внутрішньому дворі госпіталю «Аль-Акса» в Газі.

ЦАХАЛ ударив по терористам “Ісламського джихаду” у Газі

Безпілотники ВПС Ізраїлю атакували оперативний штаб терористичного руху «Ісламський джихад», який діяв у дворі лікарні.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

В ізраїльській армії заявили, що ця атака була точною, тому лікарня залишилася неушкодженою та працездатною.

Нормальне функціонування (лікарні — ред.) не було порушено.

Зазначається, що солдатам ЦАХАЛ допомогла служба внутрішньої безпеки Ізраїлю «Шин-Бет».

Зброя у пологовому відділенні лікарні «Шифа» у Газі

Військові Армії оборони Ізраїлю заявили 31 березня про виявлену зброю в подушках та ліжках у пологовому відділенні лікарні «Шифа» в Газі.

Схованка зброї у пологовому відділенні лікарні була захоплена військовими розвідувального підрозділу бригади «Нахаль», зазначили в ЦАХАЛі.

За даними ЦАХАЛу, зброя, включаючи міномети, вибухові пристрої, снайперські та штурмові гвинтівки, пістолети та інше військове спорядження, була захована у подушках і ліжках пацієнтів, а також у підвісній стелі і стінах будівлі.

Зазначається, що близько 350 пацієнтів та співробітників лікарні були евакуйовані ЦАХАЛом до «спеціально відведеного місця» в іншій частині комплексу, де ізраїльські військові надали їм гуманітарну допомогу.

Окрім цього, минулого тижня розвідувальний підрозділ також вступив у перестрілку з високопоставленими бойовиками угруповання ХАМАС Фаді Двейком і Закарією Наджибом під час погоні у пологовому відділенні госпіталю «Шифа». Обидва бойовики були ліквідовані.

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