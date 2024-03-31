ЦАХАЛ знищив оперативний штаб бойовиків «Ісламського джихаду» у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила удар по оперативному штабу палестинського терористичного руху «Ісламський джихад», розташованому у внутрішньому дворі госпіталю «Аль-Акса» в Газі.
ЦАХАЛ ударив по терористам “Ісламського джихаду” у Газі
Безпілотники ВПС Ізраїлю атакували оперативний штаб терористичного руху «Ісламський джихад», який діяв у дворі лікарні.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
В ізраїльській армії заявили, що ця атака була точною, тому лікарня залишилася неушкодженою та працездатною.
Нормальне функціонування (лікарні — ред.) не було порушено.
Зазначається, що солдатам ЦАХАЛ допомогла служба внутрішньої безпеки Ізраїлю «Шин-Бет».
Зброя у пологовому відділенні лікарні «Шифа» у Газі
Військові Армії оборони Ізраїлю заявили 31 березня про виявлену зброю в подушках та ліжках у пологовому відділенні лікарні «Шифа» в Газі.
За даними ЦАХАЛу, зброя, включаючи міномети, вибухові пристрої, снайперські та штурмові гвинтівки, пістолети та інше військове спорядження, була захована у подушках і ліжках пацієнтів, а також у підвісній стелі і стінах будівлі.
Зазначається, що близько 350 пацієнтів та співробітників лікарні були евакуйовані ЦАХАЛом до «спеціально відведеного місця» в іншій частині комплексу, де ізраїльські військові надали їм гуманітарну допомогу.
Окрім цього, минулого тижня розвідувальний підрозділ також вступив у перестрілку з високопоставленими бойовиками угруповання ХАМАС Фаді Двейком і Закарією Наджибом під час погоні у пологовому відділенні госпіталю «Шифа». Обидва бойовики були ліквідовані.
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