ЦАХАЛ уничтожил оперативный штаб боевиков "Исламского джихада" в Газе
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Мир
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ЦАХАЛ уничтожил оперативный штаб боевиков "Исламского джихада" в Газе

Газа
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Источник:  The Jerusalem Post

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по оперативному штабу палестинского террористического движения «Исламский джихад», расположенному во внутреннем дворе госпиталя «Аль-Акса» в Газе.

ЦАХАЛ ударил по террористам Исламского джихада в Газе

Беспилотники ВВС Израиля атаковали действовавший во дворе больницы оперативный штаб террористического движения «Исламский джихад».

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В израильской армии заявили, что эта атака была точной, поэтому больница осталась невредимой и трудоспособной.

Нормальное функционирование (больницы — ред.) не было нарушено.

Отмечается, что солдатам ЦАХАЛ помогла служба внутренней безопасности Израиля "Шин-Бет".

Оружие в родильном отделении больницы "Шифа" в Газе

Военные Армии обороны Израиля заявили 31 марта об обнаруженном оружии в подушках и кроватях в родильном отделении больницы «Шифа» в Газе.

Укрытие оружия в родильном отделении больницы было захвачено военными разведывательного подразделения бригады «Нахаль», отметили в ЦАХАЛе.

По данным ЦАХАЛа, оружие, включая минометы, взрывные устройства, снайперские и штурмовые винтовки, пистолеты и другое военное снаряжение, было спрятано в подушках и кроватях пациентов, а также в подвесном потолке и стенах здания.

Отмечается, что около 350 пациентов и сотрудников больницы были эвакуированы ЦАХАЛом в специально отведенное место в другой части комплекса, где израильские военные оказали им гуманитарную помощь.

Кроме того, на прошлой неделе разведывательное подразделение также вступило в перестрелку с высокопоставленными боевиками группировки ХАМАС Фади Двейком и Закарией Наджибом во время погони в родильном отделении госпиталя «Шифа». Оба боевика были ликвидированы.

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