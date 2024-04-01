В Израиле начались массовые антиправительственные протесты

Десятки тысяч человек в Израиле вышли на протест, требуя отставки Биньямина Нетаньяху.

Антиправительственный протест в Иерусалиме

4-дневный правительственный протест перед Кнессетом в Иерусалиме требует отставки правительства.

Организаторы протеста также призвали провести досрочные выборы в Израиле, а лидеров страны согласиться на соглашение о заложниках, которое приведет к освобождению 130 пленников, содержащихся в Газе с момента нападения ХАМАС на страну 7 октября.

Еще одним требованием является отказаться от принятия закона, который уволил бы членов ультраортодоксального сообщества от службы в армии по призыву.

Вечером 31 марта протестующие установили более 100 палаток возле Кнессета, чтобы спать на месте происшествия.

100 אלף מפגינים בירושלים.

בחירות עכשיו, את כולם עכשיו.



קרדיט: אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/0GR4xNsDnm — yayafink (יאיא פינק) (@yayafink) March 31, 2024

Организаторы сообщали, что в акции приняли участие более 100 000 человек, в то время как СМИ сообщали о десятках тысяч.

Многие митингующие в Иерусалиме выразили недоверие Нетаньяху и разочарование тем, что в стране еще не состоялись выборы.

Невероятно, что эту страну, которая была столь успешной... ведет по этому пути один человек и его приспешники, — сказал один из демонстрантов. Поделиться

Что говорит Нетаньяху и оппозиция

Лидер оппозиции Яир Лапид в обращении к демонстрантам провозгласил, что единственное, что имеет значение для Нетаньяху — остаться в должности.

Он обвинил премьер-министра в том, что он больше сосредотачивается на обеспечении удовлетворения своих партнеров по коалиции, чем на помощи пострадавшим от войны гражданам.

Нетаньяху в воскресенье вечером сказал, что выборы парализовали бы страну «в разгар войны, за мгновение до победы» — на срок до восьми месяцев.