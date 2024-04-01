В Израиле начались массовые антиправительственные протесты
Категория
Мир
Дата публикации

В Израиле начались массовые антиправительственные протесты

Израиль
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Источник:  The Times of Israel

Десятки тысяч человек в Израиле вышли на протест, требуя отставки Биньямина Нетаньяху.

Антиправительственный протест в Иерусалиме

4-дневный правительственный протест перед Кнессетом в Иерусалиме требует отставки правительства.

Организаторы протеста также призвали провести досрочные выборы в Израиле, а лидеров страны согласиться на соглашение о заложниках, которое приведет к освобождению 130 пленников, содержащихся в Газе с момента нападения ХАМАС на страну 7 октября.

Еще одним требованием является отказаться от принятия закона, который уволил бы членов ультраортодоксального сообщества от службы в армии по призыву.

Вечером 31 марта протестующие установили более 100 палаток возле Кнессета, чтобы спать на месте происшествия.

Организаторы сообщали, что в акции приняли участие более 100 000 человек, в то время как СМИ сообщали о десятках тысяч.

Многие митингующие в Иерусалиме выразили недоверие Нетаньяху и разочарование тем, что в стране еще не состоялись выборы.

Невероятно, что эту страну, которая была столь успешной... ведет по этому пути один человек и его приспешники, — сказал один из демонстрантов.

Что говорит Нетаньяху и оппозиция

Лидер оппозиции Яир Лапид в обращении к демонстрантам провозгласил, что единственное, что имеет значение для Нетаньяху — остаться в должности.

Он обвинил премьер-министра в том, что он больше сосредотачивается на обеспечении удовлетворения своих партнеров по коалиции, чем на помощи пострадавшим от войны гражданам.

Нетаньяху в воскресенье вечером сказал, что выборы парализовали бы страну «в разгар войны, за мгновение до победы» — на срок до восьми месяцев.

Это парализовало бы переговоры об освобождении наших заложников и положило бы конец войне до того, как цели будут полностью достигнуты. И первый, кто бы поприветствовал это, — ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

премьер Израиля

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