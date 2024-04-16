Польские фермеры перестали блокировать движения грузового транспорта на одном из КПП

Польские фермеры перестали блокировать движение грузового транспорта на границе возле пункта пропуска "Долгобычев-Угринов".
Что известно о прекращении блокировки пункта пропуска "Долгобычев-Угринов"
В частности, оформление и пропуск грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.
По данным пограничников, в настоящее время выезда из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 грузовиков, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства.
Что известно о протестах польских фермеров
Польские протестующие уже не первый месяц блокируют пункты пропуска с Украиной. Таким образом, они якобы выступают против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.
Дошло до того, что агрессивные протестующие даже высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.
В начале апреля сообщалось, что поляки расширили блокаду границы на пункт пропуска "Угринов-Долгобычев".
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что проблема блокирования польскими фермерами движения на польско-украинской границе очень серьезная, потому и не может столь быстро решиться. Он подчеркнул, что именно Брюссель принял решение о снятии ограничений на импорт продовольствия из Украины в ЕС, и выразил сожаление, что это имеет последствия и за пределами Украины, в том числе в Польше.
По его словам, Польша является преимущественно сельскохозяйственной страной, и вдруг польский рынок наводнила сельскохозяйственная продукция из Украины.
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