Польские фермеры перестали блокировать движения грузового транспорта на одном из КПП
Категория
Экономика
Дата публикации

Польские фермеры перестали блокировать движения грузового транспорта на одном из КПП

ГПСУ
протест
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Польские фермеры перестали блокировать движение грузового транспорта на границе возле пункта пропуска "Долгобычев-Угринов".

Что известно о прекращении блокировки пункта пропуска "Долгобычев-Угринов"

Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов", — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

В частности, оформление и пропуск грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

По данным пограничников, в настоящее время выезда из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 грузовиков, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства.

Что известно о протестах польских фермеров

Польские протестующие уже не первый месяц блокируют пункты пропуска с Украиной. Таким образом, они якобы выступают против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.

Дошло до того, что агрессивные протестующие даже высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.

В начале апреля сообщалось, что поляки расширили блокаду границы на пункт пропуска "Угринов-Долгобычев".

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что проблема блокирования польскими фермерами движения на польско-украинской границе очень серьезная, потому и не может столь быстро решиться. Он подчеркнул, что именно Брюссель принял решение о снятии ограничений на импорт продовольствия из Украины в ЕС, и выразил сожаление, что это имеет последствия и за пределами Украины, в том числе в Польше.

По его словам, Польша является преимущественно сельскохозяйственной страной, и вдруг польский рынок наводнила сельскохозяйственная продукция из Украины.

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