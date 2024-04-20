Польські фермери частково розблокують один з пропускних пунктів на кордоні з Україною

Польські фермери-страйкарі частково відновлять пропуск вантажівок на одному з заблокованих КПП на кордоні з Україною.
Польські фермери розблокують ще один КПП
Йдеться про пункт пропуску "Рава-Руська — Гребенне".
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Польські протестувальники планують пропускати на в'їзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).
Попередньо рух ваговозів має розпочатися о 08:00 у неділю, 21 квітня.
Блокада кордону з Україною польськими фермерами
З кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.
Прикордонна варта Республіки Польща повідомила українських прикордонників, що 20 квітня після 09:00 за київським часом завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець-Корчова".
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
За даними ДПСУ, на цей час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.
За словами речника Держприкордонслужби України Демченка, таким чином, станом на ранок суботи 20 квітня, заблокованими для українських вантажівок залишаються 2 напрямки: ПП "Ягодин"-"Дорогуськ" та "Рава-Руська"-"Гребенне".
На цих двох напрямках польські фермери зовсім не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, в бік України — певну кількість вантажівок. Сукупно в чергах на території Польщі навпроти цих пунктів пропуску наразі приблизно 650 вантажівок.
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