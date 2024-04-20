Польські фермери частково розблокують один з пропускних пунктів на кордоні з Україною

Польські фермери-страйкарі частково відновлять пропуск вантажівок на одному з заблокованих КПП на кордоні з Україною.

Польські фермери розблокують ще один КПП

Йдеться про пункт пропуску "Рава-Руська — Гребенне".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Польські протестувальники планують пропускати на в'їзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).

Попередньо рух ваговозів має розпочатися о 08:00 у неділю, 21 квітня.

Блокада кордону з Україною польськими фермерами

З кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.

Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми. Поширити

Прикордонна варта Республіки Польща повідомила українських прикордонників, що 20 квітня після 09:00 за київським часом завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець-Корчова".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

За даними ДПСУ, на цей час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

За словами речника Держприкордонслужби України Демченка, таким чином, станом на ранок суботи 20 квітня, заблокованими для українських вантажівок залишаються 2 напрямки: ПП "Ягодин"-"Дорогуськ" та "Рава-Руська"-"Гребенне".

На цих двох напрямках польські фермери зовсім не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, в бік України — певну кількість вантажівок. Сукупно в чергах на території Польщі навпроти цих пунктів пропуску наразі приблизно 650 вантажівок.