Польские фермеры частично разблокируют один из пропускных пунктов на границе с Украиной

Польские фермеры частично возобновят пропуск грузовиков на одном из заблокированных КПП на границе с Украиной.
Польские фермеры разблокируют еще один КПП
Речь идет о пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Польские протестующие планируют пропускать на въезд в Польшу грузовики, кроме перемещающих товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственную продукцию).
Предварительно движение грузовиков должно начаться в 08:00 в воскресенье, 21 апреля.
Блокада границы с Украиной польскими фермерами
С конца прошлого года в Польше блокируется движение грузовиков на границе с Украиной. В январе ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале польские фермеры возобновили протесты и блокаду границы.
Пограничный караул Республики Польша сообщил украинских пограничников, что 20 апреля после 09:00 по киевскому времени завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Шегини — Медика" и "Краковец-Корчева".
Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.
По данным ГНСУ, на данный момент въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.
По словам спикера Госпогранслужбы Украины Демченко, таким образом, по состоянию на утро субботы 20 апреля, заблокированными для украинских грузовиков остаются 2 направления: ЧП "Ягодин"-"Дорогуск" и "Рава-Русская"-"Гребенное".
В этих двух направлениях польские фермеры совсем не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, в сторону Украины — определенное количество грузовиков. Совокупно в очередях на территории Польши напротив этих пунктов пропуска примерно 650 грузовиков.
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