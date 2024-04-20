Польские фермеры частично разблокируют один из пропускных пунктов на границе с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

Польские фермеры частично разблокируют один из пропускных пунктов на границе с Украиной

Госпогранслужба Украины
Забастовка
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Польские фермеры частично возобновят пропуск грузовиков на одном из заблокированных КПП на границе с Украиной.

Польские фермеры разблокируют еще один КПП

Речь идет о пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Польские протестующие планируют пропускать на въезд в Польшу грузовики, кроме перемещающих товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственную продукцию).

Предварительно движение грузовиков должно начаться в 08:00 в воскресенье, 21 апреля.

Блокада границы с Украиной польскими фермерами

С конца прошлого года в Польше блокируется движение грузовиков на границе с Украиной. В январе ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале польские фермеры возобновили протесты и блокаду границы.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмигаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы.

Пограничный караул Республики Польша сообщил украинских пограничников, что 20 апреля после 09:00 по киевскому времени завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Шегини — Медика" и "Краковец-Корчева".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

По данным ГНСУ, на данный момент въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.

По словам спикера Госпогранслужбы Украины Демченко, таким образом, по состоянию на утро субботы 20 апреля, заблокированными для украинских грузовиков остаются 2 направления: ЧП "Ягодин"-"Дорогуск" и "Рава-Русская"-"Гребенное".

В этих двух направлениях польские фермеры совсем не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, в сторону Украины — определенное количество грузовиков. Совокупно в очередях на территории Польши напротив этих пунктов пропуска примерно 650 грузовиков.

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