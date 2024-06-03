Польские фермеры после длительного перерыва снова анонсировали блокаду грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенне" на границе с Украиной.

Польские фермеры снова будут бастовать на границе с Украиной

Поляки планируют начать блокаду с 10.00 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Поэтому ожидается возможная полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

Блокировка границы с Украиной польскими фермерами

Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за большого количества украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной.

Фермеры в Польше утверждают, что это негативно влияет на их доходы, ведь украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость местной продукции. Поделиться

Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.