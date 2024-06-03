Польские фермеры после длительного перерыва снова анонсировали блокаду грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенне" на границе с Украиной.
Главные тезисы
- Польские фермеры снова планируют блокировать границу с Украиной с 4 по 6 июня из-за влияния украинского зерна на цены и конкурентоспособность их продукции.
- Предыдущая блокада в апреле вызвала напряжение между фермерами и правительством Польши, повлияв на экономические отношения между странами.
- Фермеры утверждают, что украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость их продукции, и требуют ограничения проезда грузовиков с зерновыми культурами.
- Новая блокада, запланированная на начало июня, может привести к остановке движения грузовых автомобилей на выезде из Украины, создав проблемы в торговых отношениях между странами.
- Ситуация с блокадой границы подчеркивает несогласие фермеров с политикой ограничения проезда грузовиков с украинским зерном и может отразиться на стабильности экономических связей между Польшей и Украиной.
Польские фермеры снова будут бастовать на границе с Украиной
Поляки планируют начать блокаду с 10.00 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Поэтому ожидается возможная полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.
В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.
Блокировка границы с Украиной польскими фермерами
Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за большого количества украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной.
Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.
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