Протестующие заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Долгобычев-Угринов".
На границе с Украиной фермеры устроили однодневную забастовку
Информацию о блокировке границы подтвердили в Государственной Таможенной Службе.
В таможенной службе отметили, что в пассажирском направлении автомобили и автобусы будут перемещаться беспрепятственно.
Цель блокады границы польскими фермерами не указана.
Сидячая забастовка в польском Сейме
9 мая в Сейме Польши фермеры объявили сидячую забастовку, требуя встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.
Фермеры заявили, что будут ждать премьер-министра, сколько потребуется, даже если им придется ночевать в Сейме.
Протестующие потребовали отменить "зеленое соглашение", а также снова пересмотреть условия импорта агропродукции из Украины.
Однако заместитель министра сельского хозяйства Стефан Краевский заявил, что Польша не может закрывать границу с Украиной, поскольку товары не только импортируются, но и экспортируются.
Он добавил, что неизвестно, выйдет ли Туск к фермерам, поскольку это должно быть его личным решением.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-