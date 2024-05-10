На границе с Украиной фермеры устроили однодневную забастовку

Информацию о блокировке границы подтвердили в Государственной Таможенной Службе.

По информации польской стороны, сегодня, 10 мая, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска "Долгобычув - Угринов" будет проходить однодневная забастовка на грузовых направлениях: въезд и выезд из Украины, - говорится в сообщении. Поделиться

В таможенной службе отметили, что в пассажирском направлении автомобили и автобусы будут перемещаться беспрепятственно.

Цель блокады границы польскими фермерами не указана.

Сидячая забастовка в польском Сейме

9 мая в Сейме Польши фермеры объявили сидячую забастовку, требуя встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Фермеры заявили, что будут ждать премьер-министра, сколько потребуется, даже если им придется ночевать в Сейме.

Протестующие потребовали отменить "зеленое соглашение", а также снова пересмотреть условия импорта агропродукции из Украины.

Однако заместитель министра сельского хозяйства Стефан Краевский заявил, что Польша не может закрывать границу с Украиной, поскольку товары не только импортируются, но и экспортируются.

Если мы хотим экспортировать продукцию в Украину, мы не можем ее (границу) закрыть. Потому что тогда закрытие будет обоюдным, – сказал политик. Поделиться

Он добавил, что неизвестно, выйдет ли Туск к фермерам, поскольку это должно быть его личным решением.