Польские фермеры возобновили блокаду на одном из пунктов пропуска с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

Польские фермеры возобновили блокаду на одном из пунктов пропуска с Украиной

Государственная таможенная служба Украины
Польские фермеры
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Протестующие заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Долгобычев-Угринов".

На границе с Украиной фермеры устроили однодневную забастовку

Информацию о блокировке границы подтвердили в Государственной Таможенной Службе.

По информации польской стороны, сегодня, 10 мая, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска "Долгобычув - Угринов" будет проходить однодневная забастовка на грузовых направлениях: въезд и выезд из Украины, - говорится в сообщении.

В таможенной службе отметили, что в пассажирском направлении автомобили и автобусы будут перемещаться беспрепятственно.

Цель блокады границы польскими фермерами не указана.

Сидячая забастовка в польском Сейме

9 мая в Сейме Польши фермеры объявили сидячую забастовку, требуя встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Фермеры заявили, что будут ждать премьер-министра, сколько потребуется, даже если им придется ночевать в Сейме.

Протестующие потребовали отменить "зеленое соглашение", а также снова пересмотреть условия импорта агропродукции из Украины.

Однако заместитель министра сельского хозяйства Стефан Краевский заявил, что Польша не может закрывать границу с Украиной, поскольку товары не только импортируются, но и экспортируются.

Если мы хотим экспортировать продукцию в Украину, мы не можем ее (границу) закрыть. Потому что тогда закрытие будет обоюдным, – сказал политик.

Он добавил, что неизвестно, выйдет ли Туск к фермерам, поскольку это должно быть его личным решением.

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