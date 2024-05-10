Протестувальники заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Довгобичув-Угринів".
На кордоні з Україною фермери влаштували одноденний страйк
Інформацію про блокування кордону підтвердили у Державній Митній Службі.
У митній службі зазначили, що на пасажирському напрямку автомобілі та автобуси будуть переміщуватися безперешкодно.
Мета блокади кордону польськими фермерами не вказана.
Сидячий страйк у польському Сеймі
9 травня у Сеймі Польщі фермери оголосили сидячий страйк, вимагаючи зустрічі із прем’єр-міністром країни Дональдом Туском.
Фермери заявили, що чекатимуть на прем'єр-міністра, скільки буде потрібно, навіть якщо їм доведеться ночувати в Сеймі.
Протестувальники вимагали скасувати "зелену угоду", а також знову переглянути умови імпорту агропродукції із України.
Проте заступник міністра сільського господарства Стефан Крайовський заявив, що Польща не може закривати кордон із Україною, оскільки товари нелише імпортуються, але й експортуються.
Він додав, що невідомо, чи Туск вийде до фермерів, оскільки це має бути його особистим рішенням.
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