Польські фермери відновили блокаду на одному з пунктів пропуску з Україною
Категорія
Світ
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Польські фермери відновили блокаду на одному з пунктів пропуску з Україною

Державна митна служба України
Польські фермери

Протестувальники заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Довгобичув-Угринів".

На кордоні з Україною фермери влаштували одноденний страйк

Інформацію про блокування кордону підтвердили у Державній Митній Службі.

За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів» буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України, — йдеться в повідомленні.

У митній службі зазначили, що на пасажирському напрямку автомобілі та автобуси будуть переміщуватися безперешкодно.

Мета блокади кордону польськими фермерами не вказана.

Сидячий страйк у польському Сеймі

9 травня у Сеймі Польщі фермери оголосили сидячий страйк, вимагаючи зустрічі із прем’єр-міністром країни Дональдом Туском. 

Фермери заявили, що чекатимуть на прем'єр-міністра, скільки буде потрібно, навіть якщо їм доведеться ночувати в Сеймі.

 Протестувальники вимагали скасувати "зелену угоду", а також знову переглянути умови імпорту агропродукції із України. 

Проте заступник міністра сільського господарства Стефан Крайовський заявив, що Польща не може закривати кордон із Україною, оскільки товари нелише імпортуються, але й експортуються.

Якщо ми хочемо експортувати продукцію в Україну, ми не можемо його (кордон-ред.) закрити. Тому що тоді закриття буде обопільним, — сказав політик.

Він додав, що невідомо, чи Туск вийде до фермерів, оскільки це має бути його особистим рішенням.

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