Польські фермери заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною.
Головні тези:
- Польські фермери заблокували пункт пропуску 'Рава-Руська' на кордоні з Україною унаслідок зниження цін на їхню продукцію через велику кількість українського зерна.
- Блокада кордону спричинила нерегулярний рух вантажівок та напруження між фермерами і урядом Польщі.
Польські фермери відновили блокаду пункту пропуску "Рава-Руська"
Як зазначається, об 11:20 від польської сторони надійшла інформація про початок блокування руху до ППр "Гребенне". Представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію РП з України.
У рамках оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.
За даними ДПСУ, на вʼїзд в Україну пропуск вантажівок здійснюється за раніше оголошеним графіком — 12 транспортних засобів протягом 12 год, а також одним запуском, додатково, по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, на годину.
Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Станом на 11:20 черга вантажівок на виїзд з України становила 33 транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі.
Блокування кордону з Україною польськими фермерами
Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною через велику кількість українського зерна, яке, на думку поляків, знижує ціни на їхню продукцію і робить її менш конкурентоспроможною.
Фермери в Польщі стверджують, що це негативно впливає на їхні доходи, адже українське зерно продається за нижчими цінами, що знижує вартість місцевої продукції.
Через це виникла значна напруга між фермерами та урядом Польщі, яка також вплинула на економічні відносини з Україною.
Наприкінці квітня цього року польські фермери розблокували контрольно-пропускний пункт "Рава-Руська" на кордоні з Україною для проїзду вантажівок. Водночас на в’їзд до Польщі і надалі не пропускались вантажівки, які переміщують зернові культури.
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