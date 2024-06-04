Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной
Категория
Украина
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Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

ГПСУ
граница
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Польские фермеры заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Украиной.

Главные тезисы

  • Польские фермеры заблокировали пункт пропуска 'Рава-Русская' из-за украинского зерна, что вызвало напряженную ситуацию с правительством и привело к острой необходимости возобновления блокады границы.
  • Снижение цен на продукцию польских фермеров из-за украинского зерна привело к требованиям фермеров об ограничении ввоза для защиты своих интересов.

Польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Рава-Русская"

Как отмечается, в 11:20 от польской стороны поступила информация о начале блокировки движения в ППр "Гребенное". Представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию РП из Украины.

В рамках объявленной блокировки протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины.

По данным ГНСУ, на въезд в Украину пропуск грузовиков осуществляется по ранее объявленному графику — 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также одним запуском, дополнительно, по 4 грузовика, осуществляющих перевозку гуманитарной помощи, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

По состоянию на 11:20 очередь грузовиков на выезд из Украины составила 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди.

Блокировка границы с Украиной польскими фермерами

Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за большого количества украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной.

Фермеры в Польше утверждают, что это негативно влияет на их доходы, ведь украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость местной продукции.

Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.

В конце апреля этого года польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков. В то же время на въезд в Польшу и дальше не пропускались грузовики, перемещающие зерновые культуры.

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