Польские фермеры заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Украиной.
Главные тезисы
- Польские фермеры заблокировали пункт пропуска 'Рава-Русская' из-за украинского зерна, что вызвало напряженную ситуацию с правительством и привело к острой необходимости возобновления блокады границы.
- Снижение цен на продукцию польских фермеров из-за украинского зерна привело к требованиям фермеров об ограничении ввоза для защиты своих интересов.
Польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Рава-Русская"
Как отмечается, в 11:20 от польской стороны поступила информация о начале блокировки движения в ППр "Гребенное". Представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию РП из Украины.
В рамках объявленной блокировки протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины.
По данным ГНСУ, на въезд в Украину пропуск грузовиков осуществляется по ранее объявленному графику — 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также одним запуском, дополнительно, по 4 грузовика, осуществляющих перевозку гуманитарной помощи, в час.
Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.
По состоянию на 11:20 очередь грузовиков на выезд из Украины составила 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди.
Блокировка границы с Украиной польскими фермерами
Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за большого количества украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной.
Фермеры в Польше утверждают, что это негативно влияет на их доходы, ведь украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость местной продукции.
Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.
В конце апреля этого года польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков. В то же время на въезд в Польшу и дальше не пропускались грузовики, перемещающие зерновые культуры.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-