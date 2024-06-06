Смерть на границе. МИД Польши требует в Беларуси выдать убийцу пограничника
Категория
Мир
Дата публикации

Смерть на границе. МИД Польши требует в Беларуси выдать убийцу пограничника

Польша
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Источник:  TVN24

Временный поверенный в делах Беларуси Алексей Понкратенко был вызван в МИД Польши после смерти раненого на границе с Беларусью пограничника.

Главные тезисы

  • МИД Польши требует от Беларуси идентификации и выдачи убийцы для расследования, выделив значительные средства на укрепление границы в рамках программы 'Щит Восток'.
  • Инцидент 10 апреля вызвал требования Польши к Беларуси о прекращении провокаций на границе и выдаче убийцы пограничника, вызвав напряженные отношения между странами.
  • Польша столкнулась с проблемой нелегальной миграции и напряженностью на границе с Беларусью, что привело к смерти пограничника и требованиям о выдаче убийцы.
  • Министр иностранных дел Польши выразил необходимость идентификации и передачи виновных для расследования, подчеркивая роль безопасности и суверенитета государства.

Польша требует от Беларуси идентификации и выдачи убийцы пограничника

Во врученной ему ноте протеста Польша решительно требует прекратить провокацию на польско-белорусской границе и организацию миграционных потоков.

Учитывая, что преступление произошло на польской стороне границы, а также в связи с проводимым прокуратурой расследованием, МИД также требует идентификации и выдачи подозреваемого в убийстве польского гражданина.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал последние события на митинге "Гражданской коалиции" в Познани.

Это был поистине несчастливый день, погиб польский солдат. Слова солдатской присяги защищать свою родину были, к сожалению, исполнены, отдав за нее свою кровь и жизнь. Когда кто-то пробивается с ножом через забор через государственную границу, ударяет функционера польского государства, пограничника, солдата, это не беженец, а обычный бандит

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Сикорский отметил, что Польша требует от белорусских властей установить личность этого убийцы и передать его польским властям в рамках расследования, которое уже ведет Министерство юстиции Польши.

Детали конфликта на польско-белорусской границе

10 апреля польские пограничники и военные сорвали попытку более 220 иностранцев нелегально пересечь границу с территории Беларуси.

Польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, пытавшимся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это произошло в районе пограничного залога в селе Дубичи Церкви.

Группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. При попытке мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

6 июня стало известно, что в Польше скончался пограничник, получивший ножевое ранение в районе села Дубичи Церкви, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

Правительство Польши объявило о выделении 10 млрд. злотых ($2,6 млрд.) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.

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