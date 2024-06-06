Смерть на границе. МИД Польши требует в Беларуси выдать убийцу пограничника

Временный поверенный в делах Беларуси Алексей Понкратенко был вызван в МИД Польши после смерти раненого на границе с Беларусью пограничника.
Главные тезисы
- МИД Польши требует от Беларуси идентификации и выдачи убийцы для расследования, выделив значительные средства на укрепление границы в рамках программы 'Щит Восток'.
- Инцидент 10 апреля вызвал требования Польши к Беларуси о прекращении провокаций на границе и выдаче убийцы пограничника, вызвав напряженные отношения между странами.
- Польша столкнулась с проблемой нелегальной миграции и напряженностью на границе с Беларусью, что привело к смерти пограничника и требованиям о выдаче убийцы.
- Министр иностранных дел Польши выразил необходимость идентификации и передачи виновных для расследования, подчеркивая роль безопасности и суверенитета государства.
Польша требует от Беларуси идентификации и выдачи убийцы пограничника
Во врученной ему ноте протеста Польша решительно требует прекратить провокацию на польско-белорусской границе и организацию миграционных потоков.
Министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал последние события на митинге "Гражданской коалиции" в Познани.
Сикорский отметил, что Польша требует от белорусских властей установить личность этого убийцы и передать его польским властям в рамках расследования, которое уже ведет Министерство юстиции Польши.
W związku z tragicznymi wydarzeniami na granicy polsko - białoruskiej, których skutkiem była śmierć 🇵🇱 żołnierza na służbie, MSZ wezwał chargé d’affairs Republiki Białorusi w Polsce Aleksieja Ponkratenkę.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) June 6, 2024
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Детали конфликта на польско-белорусской границе
10 апреля польские пограничники и военные сорвали попытку более 220 иностранцев нелегально пересечь границу с территории Беларуси.
Польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, пытавшимся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это произошло в районе пограничного залога в селе Дубичи Церкви.
Группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. При попытке мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.
6 июня стало известно, что в Польше скончался пограничник, получивший ножевое ранение в районе села Дубичи Церкви, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.
Правительство Польши объявило о выделении 10 млрд. злотых ($2,6 млрд.) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.
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