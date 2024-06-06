Смерть на кордоні. МЗС Польщі вимагає у Білорусі видати вбивцю прикордонника
Категорія
Світ
Дата публікації

Смерть на кордоні. МЗС Польщі вимагає у Білорусі видати вбивцю прикордонника

Полські прикордонники
Джерело:  TVN24

Тимчасового повіреного у справах Білорусі Олексія Понкратенка викликали до МЗС Польщі після смерті пораненого на кордоні з Білоруссю прикордонника.

Головні тези:

  • Польща вимагає від Білорусі ідентифікації та видачі вбивці прикордонника, який завдав ножове поранення українському військовому на кордоні.
  • Міністр закордонних справ Польщі виступив із вимогою припинити провокації на кордоні та визначити особу вбивці для передачі владі.
  • Конфлікт на кордоні між Польщею і Білоруссю спричинив смерть прикордонника, що призвело до рішучих дій влади.
  • Польща виділила значні кошти на будівництво укріплень та дамб уздовж кордону в рамках програми “Щит Схід” для посилення безпеки.
  • Інцидент на кордоні 10 квітня, коли іноземці намагались нелегально перетнути кордон, призвів до трагічної смерті прикордонника та вимоги Польщі до Білорусі.

Польща вимагає від Білорусі ідентифікації та видачі вбивці прикордонника

У врученій йому ноті протесту Польща рішуче вимагає припинити провокації на польсько-білоруському кордоні та організацію міграційних потоків.

З огляду на те, що злочин стався на польському боці кордону, а також у зв'язку з розслідуванням, яке проводить прокуратура, МЗС також вимагає ідентифікації та видачі підозрюваного у вбивстві польського громадянина.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував останні події на мітингу "Громадянської коаліції" в Познані.

Це був дійсно нещасливий день, загинув польський солдат. Слова солдатської присяги захищати свою батьківщину були, на жаль, виконані, віддавши за неї свою кров і життя. Коли хтось пробивається з ножем через паркан через державний кордон, вдаряє функціонера польської держави, прикордонника, солдата, то це не біженець, а звичайний бандит

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Сікорський зазначив, що Польща вимагає від білоруської влади встановити особу цього вбивці і передати його польській владі в рамках розслідування, яке вже веде Міністерство юстиції Польщі.

Деталі конфлікту на польсько–білоруському кордоні

10 квітня польські прикордонники та військові зірвали спробу понад 220 іноземців нелегально перетнути кордон з території Білорусі.

Польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

6 червня стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

Уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд. злотих ($2,6 млрд.) на програму “Щит Схід”, яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.

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