Тимчасового повіреного у справах Білорусі Олексія Понкратенка викликали до МЗС Польщі після смерті пораненого на кордоні з Білоруссю прикордонника.
Головні тези:
- Польща вимагає від Білорусі ідентифікації та видачі вбивці прикордонника, який завдав ножове поранення українському військовому на кордоні.
- Міністр закордонних справ Польщі виступив із вимогою припинити провокації на кордоні та визначити особу вбивці для передачі владі.
- Конфлікт на кордоні між Польщею і Білоруссю спричинив смерть прикордонника, що призвело до рішучих дій влади.
- Польща виділила значні кошти на будівництво укріплень та дамб уздовж кордону в рамках програми “Щит Схід” для посилення безпеки.
- Інцидент на кордоні 10 квітня, коли іноземці намагались нелегально перетнути кордон, призвів до трагічної смерті прикордонника та вимоги Польщі до Білорусі.
Польща вимагає від Білорусі ідентифікації та видачі вбивці прикордонника
У врученій йому ноті протесту Польща рішуче вимагає припинити провокації на польсько-білоруському кордоні та організацію міграційних потоків.
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував останні події на мітингу "Громадянської коаліції" в Познані.
Сікорський зазначив, що Польща вимагає від білоруської влади встановити особу цього вбивці і передати його польській владі в рамках розслідування, яке вже веде Міністерство юстиції Польщі.
W związku z tragicznymi wydarzeniami na granicy polsko - białoruskiej, których skutkiem była śmierć 🇵🇱 żołnierza na służbie, MSZ wezwał chargé d’affairs Republiki Białorusi w Polsce Aleksieja Ponkratenkę.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) June 6, 2024
Pełna treść komunikatu ⤵️https://t.co/E8M35EdDKH
Деталі конфлікту на польсько–білоруському кордоні
10 квітня польські прикордонники та військові зірвали спробу понад 220 іноземців нелегально перетнути кордон з території Білорусі.
Польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.
Група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.
6 червня стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.
Уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд. злотих ($2,6 млрд.) на програму “Щит Схід”, яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-