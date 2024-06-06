Тимчасового повіреного у справах Білорусі Олексія Понкратенка викликали до МЗС Польщі після смерті пораненого на кордоні з Білоруссю прикордонника.

Польща вимагає від Білорусі ідентифікації та видачі вбивці прикордонника

У врученій йому ноті протесту Польща рішуче вимагає припинити провокації на польсько-білоруському кордоні та організацію міграційних потоків.

З огляду на те, що злочин стався на польському боці кордону, а також у зв'язку з розслідуванням, яке проводить прокуратура, МЗС також вимагає ідентифікації та видачі підозрюваного у вбивстві польського громадянина. Поширити

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував останні події на мітингу "Громадянської коаліції" в Познані.

Це був дійсно нещасливий день, загинув польський солдат. Слова солдатської присяги захищати свою батьківщину були, на жаль, виконані, віддавши за неї свою кров і життя. Коли хтось пробивається з ножем через паркан через державний кордон, вдаряє функціонера польської держави, прикордонника, солдата, то це не біженець, а звичайний бандит Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Сікорський зазначив, що Польща вимагає від білоруської влади встановити особу цього вбивці і передати його польській владі в рамках розслідування, яке вже веде Міністерство юстиції Польщі.

W związku z tragicznymi wydarzeniami na granicy polsko - białoruskiej, których skutkiem była śmierć 🇵🇱 żołnierza na służbie, MSZ wezwał chargé d’affairs Republiki Białorusi w Polsce Aleksieja Ponkratenkę.



Pełna treść komunikatu ⤵️https://t.co/E8M35EdDKH — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) June 6, 2024

Деталі конфлікту на польсько–білоруському кордоні

10 квітня польські прикордонники та військові зірвали спробу понад 220 іноземців нелегально перетнути кордон з території Білорусі.

Польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

6 червня стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

Уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд. злотих ($2,6 млрд.) на програму “Щит Схід”, яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.