Українці-власники двох і більше паспортів розглядаються насамперед як громадяни України, тож на них поширюються всі національні права та обов'язки.

В Україні заборонене подвійне громадянство

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Коментар пролунав на тлі заяви американського посольства щодо заборони з 1 червня на виїзд з України військовозобов'язаних, які мали подвійні паспорти. Речник назвав таке формулювання некоректним.

Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Андрій Демченко Речник Державної прикордонної служби

Демченко підкреслив, що всі ці норми були чинні й раніше. Прикордонники неодноразово виявляли українців, які вдавали іноземців. Однак інша справа – українці, які постійно проживали за кордоном і мали відповідні відмітки в документах.

17-річні українці повинні повернутися з-за кордону та стати на облік в ТЦК

Українці за кордоном, яким виповнилося 17 років, мають приїхати до України та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту. Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, можливості стати на облік дистанційно наразі немає, оскільки у мобільному додатку Резерв+ не передбачено такої функції.

Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується й тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити. Дмитро Лазуткін Речник Міністерства оборони України

За його словами, навряд серед цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.