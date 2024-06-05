Заборона на виїзд за кордон власників декількох паспортів. У ДПСУ розкрили деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Заборона на виїзд за кордон власників декількох паспортів. У ДПСУ розкрили деталі

Виїзд за кордон власників декількох паспортів
Джерело:  ЛІГА.net

Українці-власники двох і більше паспортів розглядаються насамперед як громадяни України, тож на них поширюються всі національні права та обов'язки. 

Головні тези:

  • В Україні заборонене подвійне громадянство, що вводить певні обмеження на виїзд з країни.
  • Українці, які проживають за кордоном, мають стати на облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту після досягнення 17-річного віку.
  • Можливість стати на військовий облік за кордоном наразі не можлива через відсутність відповідної функції у мобільному додатку Резерв+.
  • Вимога стати на військовий облік є для українців обов'язковою незалежно від того, де вони перебувають.

В Україні заборонене подвійне громадянство

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Коментар пролунав на тлі заяви американського посольства щодо заборони з 1 червня на виїзд з України військовозобов'язаних, які мали подвійні паспорти. Речник назвав таке формулювання некоректним.

Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство.

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник Державної прикордонної служби

Демченко підкреслив, що всі ці норми були чинні й раніше. Прикордонники неодноразово виявляли українців, які вдавали іноземців. Однак інша справа – українці, які постійно проживали за кордоном і мали відповідні відмітки в документах. 

17-річні українці повинні повернутися з-за кордону та стати на облік в ТЦК

Українці за кордоном, яким виповнилося 17 років, мають приїхати до України та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту.  Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, можливості стати на облік дистанційно наразі немає, оскільки у мобільному додатку Резерв+ не передбачено такої функції.

Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується й тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити.

Дмитро Лазуткін

Дмитро Лазуткін

Речник Міністерства оборони України

За його словами, навряд серед цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.

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