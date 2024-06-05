Українці-власники двох і більше паспортів розглядаються насамперед як громадяни України, тож на них поширюються всі національні права та обов'язки.
Головні тези:
- В Україні заборонене подвійне громадянство, що вводить певні обмеження на виїзд з країни.
- Українці, які проживають за кордоном, мають стати на облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту після досягнення 17-річного віку.
- Можливість стати на військовий облік за кордоном наразі не можлива через відсутність відповідної функції у мобільному додатку Резерв+.
- Вимога стати на військовий облік є для українців обов'язковою незалежно від того, де вони перебувають.
В Україні заборонене подвійне громадянство
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Коментар пролунав на тлі заяви американського посольства щодо заборони з 1 червня на виїзд з України військовозобов'язаних, які мали подвійні паспорти. Речник назвав таке формулювання некоректним.
Демченко підкреслив, що всі ці норми були чинні й раніше. Прикордонники неодноразово виявляли українців, які вдавали іноземців. Однак інша справа – українці, які постійно проживали за кордоном і мали відповідні відмітки в документах.
17-річні українці повинні повернутися з-за кордону та стати на облік в ТЦК
Українці за кордоном, яким виповнилося 17 років, мають приїхати до України та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту. Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, можливості стати на облік дистанційно наразі немає, оскільки у мобільному додатку Резерв+ не передбачено такої функції.
За його словами, навряд серед цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.
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