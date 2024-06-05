17-річні українці повинні повернутися з-за кордону та стати на облік в ТЦК — Міноборони

Українці за кордоном, яким виповнилося 17 років, мають приїхати до України та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту.

Стати на перший облік через "Резер+" поки що неможливо

Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, можливості стати на облік дистанційно наразі немає, оскільки у мобільному додатку Резерв+ не передбачено такої функції.

Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується й тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити. Дмитро Лазуткін Речник Міністерства оборони України

За його словами, навряд серед цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.

Лазуткін також розповів, що приїхати до України та з’явитися до ТЦК мають військовозобов'язані українці, які перебувають закордоном та мають статус «у розшуку» у застосунку Резерв+.

Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації для деяких громадян

Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації на три місяці для осіб, які отримали “бронь” від Міністерства економіки, повідомив постійний представник у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».