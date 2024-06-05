17-річні українці повинні повернутися з-за кордону та стати на облік в ТЦК — Міноборони

Українці за кордоном, яким виповнилося 17 років, мають приїхати до України та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту.
Головні тези:
- Можливості стати на облік дистанційно через додаток Резерв+ наразі немає, тому важливо дотримуватися вимог законодавства та приїхати в Україну для виконання військового обов'язку.
- Кабінет Міністрів України продовжив відстрочку від мобілізації на три місяці для осіб, які отримали “бронь” від Мінекономіки згідно із законодавством щодо мобілізації та військової підготовки.
- Слід пам'ятати, що стати на облік у ТЦК є обов'язковою вимогою для українців у віці 17 років, якщо вони планують зберігати громадянство та пов'язувати своє майбутнє з Україною.
- Важливо бути в курсі всіх вимог та термінів виконання військових обов'язків, оскільки це стосується майбутнього кожного українця та його відносин з державою.
Стати на перший облік через "Резер+" поки що неможливо
Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, можливості стати на облік дистанційно наразі немає, оскільки у мобільному додатку Резерв+ не передбачено такої функції.
За його словами, навряд серед цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.
Лазуткін також розповів, що приїхати до України та з’явитися до ТЦК мають військовозобов'язані українці, які перебувають закордоном та мають статус «у розшуку» у застосунку Резерв+.
Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації для деяких громадян
Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації на три місяці для осіб, які отримали “бронь” від Міністерства економіки, повідомив постійний представник у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.
Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».
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