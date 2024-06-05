17-летние украинцы должны вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК - Минобороны

Украинцы за границей, которым исполнилось 17 лет, должны приехать в Украину и стать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты.
Главные тезисы
- 17-летние украинцы, находящиеся за границей, должны стать на военный учет в ТЦК для сохранения гражданства и связи с Украиной.
- Отсрочка от мобилизации продлена на три месяца для лиц с “бронью” по решению Министерства экономики, согласно законодательству.
- Важно соблюдать требования закона о мобилизации и воинской подготовке, чтобы встать на военный учет и выполнить воинский долг.
- Приложение Резерв+ пока не предусматривает возможность дистанционного вступления на учет, поэтому необходимо явиться лично в ТЦК.
- Украинцам следует быть в курсе всех сроков и требований по выполнению воинских обязанностей, чтобы обеспечить свое будущее и отношения с государством.
Стать на первый учет через "Резер+" пока невозможно
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона Единые новости.
По его словам, возможности встать на учет дистанционно пока нет, поскольку в мобильном приложении Резерв+ не предусмотрена такая функция.
По его словам, вряд ли среди этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-то существенное количество.
Лазуткин также рассказал, что приехать в Украину и явиться в ТЦК должны военнообязанные украинцы, находящиеся за границей и имеющие статус «в розыске» в приложении Резерв+.
Кабмин продлил отсрочку от мобилизации для некоторых граждан
Кабмин продлил отсрочку от мобилизации на три месяца для лиц, получивших "бронь" от Министерства экономики, сообщил постоянный представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.
Как отметил Мельничук, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время ».
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