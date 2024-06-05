17-летние украинцы должны вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК - Минобороны

Украинцы за границей, которым исполнилось 17 лет, должны приехать в Украину и стать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты.

Стать на первый учет через "Резер+" пока невозможно

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, возможности встать на учет дистанционно пока нет, поскольку в мобильном приложении Резерв+ не предусмотрена такая функция.

Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет. Такое требование есть. И она касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это следует сделать. Дмитрий Лазуткин Спикер Министерства обороны Украины

По его словам, вряд ли среди этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-то существенное количество.

Лазуткин также рассказал, что приехать в Украину и явиться в ТЦК должны военнообязанные украинцы, находящиеся за границей и имеющие статус «в розыске» в приложении Резерв+.

Кабмин продлил отсрочку от мобилизации для некоторых граждан

Кабмин продлил отсрочку от мобилизации на три месяца для лиц, получивших "бронь" от Министерства экономики, сообщил постоянный представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

Как отметил Мельничук, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время ».