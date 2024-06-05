17-летние украинцы должны вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК - Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

17-летние украинцы должны вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК - Минобороны

Сухопутные войска ВС Украины
ТЦК
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Украинцы за границей, которым исполнилось 17 лет, должны приехать в Украину и стать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты.

Главные тезисы

  • 17-летние украинцы, находящиеся за границей, должны стать на военный учет в ТЦК для сохранения гражданства и связи с Украиной.
  • Отсрочка от мобилизации продлена на три месяца для лиц с “бронью” по решению Министерства экономики, согласно законодательству.
  • Важно соблюдать требования закона о мобилизации и воинской подготовке, чтобы встать на военный учет и выполнить воинский долг.
  • Приложение Резерв+ пока не предусматривает возможность дистанционного вступления на учет, поэтому необходимо явиться лично в ТЦК.
  • Украинцам следует быть в курсе всех сроков и требований по выполнению воинских обязанностей, чтобы обеспечить свое будущее и отношения с государством.

Стать на первый учет через "Резер+" пока невозможно

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, возможности встать на учет дистанционно пока нет, поскольку в мобильном приложении Резерв+ не предусмотрена такая функция.

Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет. Такое требование есть. И она касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это следует сделать.

Дмитрий Лазуткин

Дмитрий Лазуткин

Спикер Министерства обороны Украины

По его словам, вряд ли среди этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-то существенное количество.

Лазуткин также рассказал, что приехать в Украину и явиться в ТЦК должны военнообязанные украинцы, находящиеся за границей и имеющие статус «в розыске» в приложении Резерв+.

Кабмин продлил отсрочку от мобилизации для некоторых граждан

Кабмин продлил отсрочку от мобилизации на три месяца для лиц, получивших "бронь" от Министерства экономики, сообщил постоянный представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

Как отметил Мельничук, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время ».

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