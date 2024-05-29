В реестре "Оберег" без юридических оснований имели статус "в розыске" 710 тыс. военнообязанных. Эту ошибку удалось исправить благодаря мобильному приложению от Минобороны "Резерв+".

Почему украинцы получали статус "в розыске" в приложении Резерв+

В приложении Минобороны "Резерв+", который уже через несколько недель получит статус военного билета, удалось снять с "розыска" более 700 тыс. граждан. Речь идет именно о безосновательном статусе. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Черногоренко объяснила, что военнообязанные имели такой статус, если нарушали правила военного учета — например, игнорировали повестки,

ТЦК обращался в Национальную полицию. Однако фактически количество таких обращений составляет около 25%.

Согласно законодательству такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил военного учета. Сейчас этот срок – 3 месяца со дня обнаружения, но не позднее одного года со дня совершения. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Украины

Черногоренко добавила, что статус "в розыске" получили многие военнослужащие, чьи данные не были оцифрованы своевременно.

К сожалению, в государственных реестрах действительно много ошибок по причине человеческого фактора. А без "Резерв+" исправить их было почти невозможно, — добавила она. Поделиться

Чтобы увидеть обновленный статус, необходимо авторизироваться в "Резерв+" повторно. При этом в случае снятия с "розыска" в ТЦК обращаться не нужно.

14 тыс военнообязанных украинцев за границей обновили данные через "Резерв+"

Свои данные через приложение «Резерв+» обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди лидеров по обновлению данных – украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.

Также в десятку стран, где активно обновляют данные военнообязанные украинцы, вошли Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

В ведомстве рассказали, что через приложение «Резерв+» свои данные на 27 мая обновили более 1,1 млн военнообязанных.