В реестре "Оберег" без юридических оснований имели статус "в розыске" 710 тыс. военнообязанных. Эту ошибку удалось исправить благодаря мобильному приложению от Минобороны "Резерв+".
Почему украинцы получали статус "в розыске" в приложении Резерв+
В приложении Минобороны "Резерв+", который уже через несколько недель получит статус военного билета, удалось снять с "розыска" более 700 тыс. граждан. Речь идет именно о безосновательном статусе. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Черногоренко объяснила, что военнообязанные имели такой статус, если нарушали правила военного учета — например, игнорировали повестки,
ТЦК обращался в Национальную полицию. Однако фактически количество таких обращений составляет около 25%.
Черногоренко добавила, что статус "в розыске" получили многие военнослужащие, чьи данные не были оцифрованы своевременно.
Чтобы увидеть обновленный статус, необходимо авторизироваться в "Резерв+" повторно. При этом в случае снятия с "розыска" в ТЦК обращаться не нужно.
14 тыс военнообязанных украинцев за границей обновили данные через "Резерв+"
Свои данные через приложение «Резерв+» обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди лидеров по обновлению данных – украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.
Также в десятку стран, где активно обновляют данные военнообязанные украинцы, вошли Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.
В ведомстве рассказали, что через приложение «Резерв+» свои данные на 27 мая обновили более 1,1 млн военнообязанных.
В то же время, через ЦНАП — почти 55 тысяч, а через ТЦК — около 38 тысяч граждан.
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