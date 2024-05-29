У реєстрі "Оберіг" без юридичних підстав мали статус "у розшуку" 710 тис військовозобов’язаних. Цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку від Міноборони "Резерв+".

Чому українці отримували статус "в розшуку" у додатку Резерв+

У застосунку Міноборони "Резерв+", який вже за кілька тижнів отримає статус військового квитка, вдалося зняти з "розшуку" понад 700 тис громадян. Мовиться саме про безпідставний статус. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Черногоренко пояснила, що військовозобов'язані мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку — наприклад, ігнорували повістки,

ТЦК зверталось до Національної поліції. Проте фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

Згідно з законодавством такий "розшук" мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони України

Черногоренко додала, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.

На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора. А без "Резерв+" виправити їх було б майже неможливо, — додала вона. Поширити

Для того, щоб побачити оновлений статус необхідно авторизуватись у "Резерв+" повторно. При цьому у разі зняття з "розшуку" до ТЦК звертатись не потрібно.

14 тис військовозобов’язаних українців за кордоном оновили дані через "Резерв+"

Свої дані через застосунок «Резерв+» оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах. Серед лідерів з оновлення даних — українці, які проживають у Польщі, Німеччині та Канаді.

Також до десятки країн, де активно оновлюють дані військовозобов’язані українці, увійшли Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

У відомстві розповіли, що через застосунок «Резерв+» свої дані станом на 27 травня оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних.