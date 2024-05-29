У реєстрі "Оберіг" без юридичних підстав мали статус "у розшуку" 710 тис військовозобов’язаних. Цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку від Міноборони "Резерв+".
Чому українці отримували статус "в розшуку" у додатку Резерв+
У застосунку Міноборони "Резерв+", який вже за кілька тижнів отримає статус військового квитка, вдалося зняти з "розшуку" понад 700 тис громадян. Мовиться саме про безпідставний статус. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Черногоренко пояснила, що військовозобов'язані мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку — наприклад, ігнорували повістки,
ТЦК зверталось до Національної поліції. Проте фактично кількість таких звернень становить близько 25%.
Черногоренко додала, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.
Для того, щоб побачити оновлений статус необхідно авторизуватись у "Резерв+" повторно. При цьому у разі зняття з "розшуку" до ТЦК звертатись не потрібно.
14 тис військовозобов’язаних українців за кордоном оновили дані через "Резерв+"
Свої дані через застосунок «Резерв+» оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах. Серед лідерів з оновлення даних — українці, які проживають у Польщі, Німеччині та Канаді.
Також до десятки країн, де активно оновлюють дані військовозобов’язані українці, увійшли Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
У відомстві розповіли, що через застосунок «Резерв+» свої дані станом на 27 травня оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних.
Водночас через ЦНАП — майже 55 тисяч, а через ТЦК — близько 38 тисяч громадян.
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