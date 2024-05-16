Виїзд чоловіків за кордон. У ДПСУ анонсували нові зміни

18 травня наберуть чинності зміни до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Під час перетину кордону у чоловіків перевірятимуть військово-обліковий документ

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документ набирає чинності 18 травня.

Речник Держприкордонслужби, полковник Андрій Демченко заявив, що з 18 травня інспектори ДПСУ в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу.

У період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

Документи потрібно пред’являти за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Перелік категорій чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

а також інші категорії осіб, визначені ст.23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Водночас це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України.

До таких відносяться;

особи з інвалідністю;

ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.