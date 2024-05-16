Выезд мужчин за границу. В ГНСУ анонсировали новые изменения
Категория
Украина
Дата публикации

Выезд мужчин за границу. В ГНСУ анонсировали новые изменения

ГНСУ
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Источник:  Украинская правда

18 мая вступят в силу изменения в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

При пересечении границы у мужчин будут проверять военно-учетный документ

Верховная Рада 11 апреля приняла закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Документ вступает в силу 18 мая.

Спикер Госпогранслужбы, полковник Андрей Демченко заявил, что с 18 мая инспекторы ГНСУ в отдельных категориях граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.

В период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Документы следует предъявлять по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Список категорий мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ

  • забронированные на период мобилизации и военное время;

  • признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

  • на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

  • самостоятельно воспитывающих ребенка;

  • имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

  • а также другие категории лиц, определенные ст.23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время, это не касается категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

К таковым относятся;

  • лица с инвалидностью;

  • те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

  • водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;

  • определенные лица по отдельным должностям и государственной службе, работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т.д.

Порядок выезда этой категории остается неизменным.

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