Запрет на выезд за границу владельцев паспортов. В ГНСУ раскрыли детали
Категория
Украина
Дата публикации

Запрет на выезд за границу владельцев паспортов. В ГНСУ раскрыли детали

ГНСУ
Читати українською
Источник:  ЛИГА.net

Украинцы-владельцы двух и более паспортов рассматриваются, прежде всего, как граждане Украины, поэтому на них распространяются все национальные права и обязанности.

Главные тезисы

  • Для украинцев за границей с двумя паспортами требуется стать на учет в центрах комплектования после достижения 17 лет. Возможность сделать это дистанционно пока не предусмотрена в приложении Резерв+.
  • Представители Государственной пограничной службы и Министерства обороны Украины подчеркнули, что все установленные нормы действовали и ранее. Молодые украинцы за границей должны вернуться в страну и стать на военный учет.
  • Украинцы, проживающие за границей и сохраняющие гражданство Украины, обязаны встать на учет и связывать свое будущее с родиной. По оценкам, в украинскую армию не будет привлечено значительное количество таких граждан.
  • Необходимость стать на военный учет за границей касается всех украинцев, в том числе тех, кто находится за пределами страны. Требования соответствуют законодательству и реализуются на практике при возвращении в Украину.

В Украине запрещено двойное гражданство

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Комментарий прозвучал на фоне заявления американского посольства о запрете с 1 июня на выезд из Украины военнообязанных, имевших двойные паспорта. Спикер назвал такую формулировку некорректной.

Распространяющаяся на различных ресурсах формулировка о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, не корректна. Еще раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер Государственной пограничной службы

Демченко подчеркнул, что все эти нормы действовали и раньше. Пограничники неоднократно обнаруживали украинцев, которые делали вид иностранцев. Однако другое дело – украинцы, постоянно проживавшие за границей и имевшие соответствующие отметки в документах.

17-летние украинцы должны вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК

Украинцы за границей, которым исполнилось 17 лет, должны приехать в Украину и стать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, возможности встать на учет дистанционно пока нет, поскольку в мобильном приложении Резерв+ не предусмотрена такая функция.

Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет. Такое требование есть. И она касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это следует сделать.

Дмитрий Лазуткин

Дмитрий Лазуткин

Спикер Министерства обороны Украины

По его словам, вряд ли среди этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-то существенное количество.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР назвали фейком предоставление разрешения Арестовичу на выезд из Украины
Алексей Арестович
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Выезд мужчин за границу. В ГНСУ анонсировали новые изменения
ГНСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ожидали на фильтрацию. Четверо украинцев умерли в аэропорту Москвы с начала года - правозащитники
аеропорт
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
17-летние украинцы должны вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК - Минобороны
Сухопутные войска ВС Украины
ТЦК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?