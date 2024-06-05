Украинцы-владельцы двух и более паспортов рассматриваются, прежде всего, как граждане Украины, поэтому на них распространяются все национальные права и обязанности.
Главные тезисы
- Для украинцев за границей с двумя паспортами требуется стать на учет в центрах комплектования после достижения 17 лет. Возможность сделать это дистанционно пока не предусмотрена в приложении Резерв+.
- Представители Государственной пограничной службы и Министерства обороны Украины подчеркнули, что все установленные нормы действовали и ранее. Молодые украинцы за границей должны вернуться в страну и стать на военный учет.
- Украинцы, проживающие за границей и сохраняющие гражданство Украины, обязаны встать на учет и связывать свое будущее с родиной. По оценкам, в украинскую армию не будет привлечено значительное количество таких граждан.
- Необходимость стать на военный учет за границей касается всех украинцев, в том числе тех, кто находится за пределами страны. Требования соответствуют законодательству и реализуются на практике при возвращении в Украину.
В Украине запрещено двойное гражданство
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Комментарий прозвучал на фоне заявления американского посольства о запрете с 1 июня на выезд из Украины военнообязанных, имевших двойные паспорта. Спикер назвал такую формулировку некорректной.
Демченко подчеркнул, что все эти нормы действовали и раньше. Пограничники неоднократно обнаруживали украинцев, которые делали вид иностранцев. Однако другое дело – украинцы, постоянно проживавшие за границей и имевшие соответствующие отметки в документах.
17-летние украинцы должны вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК
Украинцы за границей, которым исполнилось 17 лет, должны приехать в Украину и стать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона Единые новости.
По его словам, возможности встать на учет дистанционно пока нет, поскольку в мобильном приложении Резерв+ не предусмотрена такая функция.
По его словам, вряд ли среди этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-то существенное количество.
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