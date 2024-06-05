Украинцы-владельцы двух и более паспортов рассматриваются, прежде всего, как граждане Украины, поэтому на них распространяются все национальные права и обязанности.

В Украине запрещено двойное гражданство

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Комментарий прозвучал на фоне заявления американского посольства о запрете с 1 июня на выезд из Украины военнообязанных, имевших двойные паспорта. Спикер назвал такую формулировку некорректной.

Распространяющаяся на различных ресурсах формулировка о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, не корректна. Еще раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство. Андрей Демченко Спикер Государственной пограничной службы

Демченко подчеркнул, что все эти нормы действовали и раньше. Пограничники неоднократно обнаруживали украинцев, которые делали вид иностранцев. Однако другое дело – украинцы, постоянно проживавшие за границей и имевшие соответствующие отметки в документах.

17-летние украинцы должны вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК

Украинцы за границей, которым исполнилось 17 лет, должны приехать в Украину и стать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, возможности встать на учет дистанционно пока нет, поскольку в мобильном приложении Резерв+ не предусмотрена такая функция.

Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет. Такое требование есть. И она касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это следует сделать. Дмитрий Лазуткин Спикер Министерства обороны Украины

По его словам, вряд ли среди этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-то существенное количество.