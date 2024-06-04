Ожидали на фильтрацию. Четверо украинцев умерли в аэропорту Москвы с начала года - правозащитники
Категория
Украина
Дата публикации

Ожидали на фильтрацию. Четверо украинцев умерли в аэропорту Москвы с начала года - правозащитники

аеропорт
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Источник:  online.ua

Система фильтрации в московском аэропорту «Шереметьево» только в этом году привела к смерти четырех граждан Украины, не выдержавших долгое ожидание в очередях.

Главные тезисы

  • Очереди на фильтрацию в аэропорту Шереметьево могут длиться от 15 до 27 часов, что негативно сказывается на здоровье пассажиров.
  • Украинцам приходится стоять в очередях аэропорта Шереметьево от 15 до 27 часов, что приводит к трагическим последствиям и даже смертям.
  • Армия РФ укрепляет защиту железных дорог на оккупированных территориях Украины из-за угрозы диверсий и партизанской активности.
  • На оккупированных территориях повышено видеонаблюдение и контроль над движением поездов как грузовых, так и пассажирских для обеспечения безопасности граждан.
  • Усиливаются меры безопасности в техническом секторе и на железнодорожных путях, в том числе установлено постоянное дежурство оперативников и усиленный режим контроля.

Украинцам приходится стоять в очередях аэропорта «Шереметьево» от 15 до 27 часов

Об этом сообщила Восточная правозащитная группа.

В российском аэропорту «Шереметьево» в 2024 году умерло уже четверо граждан Украины. По сообщениям местных источников, из-за неудобного расположения фильтрационного центра для граждан Украины образуются очереди, в которых приходится стоять от 15 до 27 часов в зависимости от рейса, где есть граждане Украины, говорится в сообщении.

Оказывается, практически 60-70% граждан Украины депортируют, не давая им возможности проехать на оккупированную территорию.

Источники, прошедшие такую фильтрацию, сообщили, что как минимум 4 гражданина Украины умерли, находясь в такой очереди. Все они были стариками.

Армия РФ усиливает защиту железных дорог на оккупированных территориях Украины

Российская армия усиливает защиту на железных дорогах временно оккупированного юга Украины из-за постоянных диверсий партизан.

Вдоль железнодорожных путей на временно оккупированной территории юга Украины оккупанты активно устанавливают дополнительные меры безопасности и средства видеонаблюдения.

Кроме того, на станциях введен усиленный режим несения службы.

Также захватчики проверяют как грузовые, так и пассажирские поезда. Все направлено на усиление мер безопасности, а также в техническом секторе установлено постоянное дежурство оперативников.

На станциях был введен усиленный режим несения службы, с особым вниманием к контролю фото и видеозаписей.

Проверяют как грузовые, так и пассажирские поезда.

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