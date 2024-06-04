Система фильтрации в московском аэропорту «Шереметьево» только в этом году привела к смерти четырех граждан Украины, не выдержавших долгое ожидание в очередях.
Главные тезисы
- Очереди на фильтрацию в аэропорту Шереметьево могут длиться от 15 до 27 часов, что негативно сказывается на здоровье пассажиров.
- Украинцам приходится стоять в очередях аэропорта Шереметьево от 15 до 27 часов, что приводит к трагическим последствиям и даже смертям.
- Армия РФ укрепляет защиту железных дорог на оккупированных территориях Украины из-за угрозы диверсий и партизанской активности.
- На оккупированных территориях повышено видеонаблюдение и контроль над движением поездов как грузовых, так и пассажирских для обеспечения безопасности граждан.
- Усиливаются меры безопасности в техническом секторе и на железнодорожных путях, в том числе установлено постоянное дежурство оперативников и усиленный режим контроля.
Украинцам приходится стоять в очередях аэропорта «Шереметьево» от 15 до 27 часов
Об этом сообщила Восточная правозащитная группа.
Оказывается, практически 60-70% граждан Украины депортируют, не давая им возможности проехать на оккупированную территорию.
Источники, прошедшие такую фильтрацию, сообщили, что как минимум 4 гражданина Украины умерли, находясь в такой очереди. Все они были стариками.
Армия РФ усиливает защиту железных дорог на оккупированных территориях Украины
Российская армия усиливает защиту на железных дорогах временно оккупированного юга Украины из-за постоянных диверсий партизан.
Вдоль железнодорожных путей на временно оккупированной территории юга Украины оккупанты активно устанавливают дополнительные меры безопасности и средства видеонаблюдения.
Кроме того, на станциях введен усиленный режим несения службы.
Также захватчики проверяют как грузовые, так и пассажирские поезда. Все направлено на усиление мер безопасности, а также в техническом секторе установлено постоянное дежурство оперативников.
На станциях был введен усиленный режим несения службы, с особым вниманием к контролю фото и видеозаписей.
Проверяют как грузовые, так и пассажирские поезда.
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