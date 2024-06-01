Оккупанты заставляют бюджетников на ТОТ Херсонщины сдавать кровь для армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты заставляют бюджетников на ТОТ Херсонщины сдавать кровь для армии РФ

Сдача крови
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Источник:  ЦНС

На территории временно оккупированной Херсонской области оккупанты организовали работников бюджетной сферы для сдачи крови на нужды российских военных

Военные РФ создали мобильный комплекс забора донорской крови

На окупированой територии Херсонщины окупанты заставляют работников бюджетной сферы сдавать кровь для раненых российских военных.

Военные создали мобильный комплекс забора донорской крови, который ездит по районным центрам на ТОТ Херсонщины.

Потребность в донорской крови возникла из-за большого наплыва в местные больницы раненых .

Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Донорами показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после которых обязательно учителя.

В настоящее время на временно оккупированных территориях Украины все госпитали и больницы переполнены российскими ранеными. Такая же ситуация и в оккупированном Крыму.

Кремлевские подопечные продолжают ограничивать гражданское население в возможности получить медицинские услуги, ведь все большее число больниц полуострова переориентируются в военные госпитали.

Армия РФ усиливает защиту железных дорог на оккупированных территориях Украины

Российская армия усиливает защиту на железных дорогах временно оккупированного юга Украины из-за постоянных диверсий партизан.

Вдоль железнодорожных путей на временно оккупированной территории юга Украины оккупанты активно устанавливают дополнительные меры безопасности и средства видеонаблюдения.

Кроме того, на станциях введен усиленный режим несения службы.

Также захватчики проверяют как грузовые, так и пассажирские поезда.

Все направлено на усиление мер безопасности, а также в техническом секторе установлено постоянное дежурство оперативников.

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