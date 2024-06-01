Окупанти змушують бюджетників на ТОТ Херсонщини здавати кров для армії РФ

На території тимчасово окупованої Херсонської області колаборанти організували працівників бюджетної сфери для здачі крові на потреби російських військових

Військові РФ створили мобільний комплекс забору донорської крові

На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують працівників бюджетної сфери здавати кров для поранених російських військових.

Окупанти створили мобільний комплекс забору донорської крові, який їздить по районних центрах на ТОТ Херсонщини.

Потреба у донорській крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів.

Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі.

Наразі на тимчасово окупованих територіях України усі госпіталі та лікарні переповнені російськими пораненими. Така ж ситуація і в окупованому Криму.

Кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, адже все більше лікарень півострова переорієнтовуються у військові шпиталі .

Армія РФ посилює захист залізниць на окупованих територіях України

Російська армія посилює захист на залізницях тимчасово окупованого півдня України через постійні диверсії партизанів.

Вздовж залізничних шляхів на тимчасово окупованій території півдня України окупанти активно встановлюють додаткові заходи безпеки та засоби відеоспостереження.

Крім цього, на станціях запроваджено посилений режим несення служби.

Також загарбники перевіряють як вантажні так і пасажирські потяги.

Усе спрямовано на посилення заходів безпеки, і навіть у технічному секторі встановлено постійне чергування оперативників.

