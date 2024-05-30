"Промивка мізків" та мілітаризація. Росія ввела експрес-курс для українських дітей з ТОТ

Стосовно українських дітей на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники вчиняють порушення Конвенції ООН про права дитини. Так, школярів масово “заганяють” на 2-3 тижні до літніх таборів з прискореною програмою російської пропаганди та “військово-патріотичного” виховання.

На ТОТ порушують права українських дітей

Юристка ГО "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська зазначила, що стосовно українських дітей окупанти вчиняють "цілий букет" порушень Конвенції ООН про права дитини

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

На території нових окупованих територій, як і на території тимчасово окупованого Кримського півострова, відкрили цілу серію так званих літніх таборів.

У квітні 2024 року Марія Львова-Бєлова, це та особа, що має ордер на арешт, приїжджала на окуповані території, щоб пересвідчитися наскільки ця система готова й може приймати дітей. Такі табори існують і у 55 суб'єктах РФ, а також на території Білорусі. Поширити

Туди немов відбирають дітей, але батьки повинні надати так звану згоду. У табори безплатно приймають лише тих дітей, які мають нав'язане російське громадянство. Тому це ще один засіб маніпуляції українськими громадянами, щоб такий паспорт взяти. Катерина Рашевська Юристка ГО "Регіональний центр прав людини"

За словами юристки ГО "Регіональний центр прав людини", стосовно українських дітей окупанти вчиняють "цілий букет" порушень Конвенції ООН про права дитини.

Батьків примушують відпускати дітей у так звані табори перевиховання. Але ситуація дещо змінилася, і мета таких таборів також змінилася. Якщо раніше їх використовувати, щоб утримувати дітей понад норми. Тобто діти там перебували не два-три тижні, а шість місяців, і деколи по одному року. Наразі діти їздять туди на два-три тижні, щоб прискорено пройти курси "промивки мізків" та мілітаризації.

Причому перевиховувати там надумали вже не тільки дітей, але і їхніх батьків. Росіяни зацікавлені не тільки тому, що ідеологічно хочуть викорінити українську ідентичність у наших дітей, а також для того, щоб заробити. Тому, усі зацікавлені, але першими постраждалими є саме українські діти щодо яких вчиняється "цілий букет" порушень Конвенції ООН про права дитини.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.