"Промывка мозгов" и милитаризация. Россия ввела экспресс-курс для украинских детей на ВОТ

Относительно украинских детей на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики совершают нарушение Конвенции ООН о правах ребенка. Так, школьников массово "загоняют" на 2-3 недели в летние лагеря с ускоренной программой российской пропаганды и "военно-патриотического" воспитания.

На ВОТ нарушают права украинских детей

Юрист ОО "Региональный центр прав человека" Екатерина Рашевская отметила, что в отношении украинских детей оккупанты совершают "целый букет" нарушений Конвенции ООН о правах ребенка

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

На территории новых оккупированных территорий, как и на территории временно оккупированного Крымского полуострова, открыли целую серию так называемых летних лагерей.

В апреле 2024 года Мария Львова-Белова, это лицо, имеющее ордер на арест, приезжало на оккупированные территории, чтобы убедиться, насколько эта система готова и может принимать детей. Такие лагеря есть и в 55 субъектах РФ, также на местности Беларуси. Поделиться

Туда словно отбирают детей, но родители должны дать так называемое согласие. В лагеря бесплатно принимают только детей, имеющих навязанное российское гражданство. Поэтому это еще один способ манипуляции украинскими гражданами, чтобы взять такой паспорт. Екатерина Рашевская Юрист ОО "Региональный центр прав человека"

По словам юриста ОО "Региональный центр прав человека", в отношении украинских детей оккупанты совершают "целый букет" нарушений Конвенции ООН о правах ребенка.

Родителей принуждают отпускать детей в так называемые лагеря перевоспитания. Но ситуация несколько изменилась, и цель таких лагерей тоже изменилась. Если раньше их использовать, чтобы содержать детей сверх норм. То есть дети там находились не две-три недели, а шесть месяцев и порой по одному году. Дети ездят туда на две-три недели, чтобы ускоренно пройти курсы "промывки мозгов" и милитаризации.

Причем перевоспитывать там решили уже не только детей, но и их родителей. Россияне заинтересованы не только потому, что идеологически хотят искоренить украинскую идентичность наших детей, а также для того, чтобы заработать. Поэтому все заинтересованные, но первыми пострадавшими являются именно украинские дети, в отношении которых совершается "целый букет" нарушений Конвенции ООН о правах ребенка.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.