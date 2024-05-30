"Промывка мозгов" и милитаризация. Россия ввела экспресс-курс для украинских детей на ВОТ

Относительно украинских детей на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики совершают нарушение Конвенции ООН о правах ребенка. Так, школьников массово "загоняют" на 2-3 недели в летние лагеря с ускоренной программой российской пропаганды и "военно-патриотического" воспитания.
На ВОТ нарушают права украинских детей
Юрист ОО "Региональный центр прав человека" Екатерина Рашевская отметила, что в отношении украинских детей оккупанты совершают "целый букет" нарушений Конвенции ООН о правах ребенка
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
На территории новых оккупированных территорий, как и на территории временно оккупированного Крымского полуострова, открыли целую серию так называемых летних лагерей.
По словам юриста ОО "Региональный центр прав человека", в отношении украинских детей оккупанты совершают "целый букет" нарушений Конвенции ООН о правах ребенка.
Родителей принуждают отпускать детей в так называемые лагеря перевоспитания. Но ситуация несколько изменилась, и цель таких лагерей тоже изменилась. Если раньше их использовать, чтобы содержать детей сверх норм. То есть дети там находились не две-три недели, а шесть месяцев и порой по одному году. Дети ездят туда на две-три недели, чтобы ускоренно пройти курсы "промывки мозгов" и милитаризации.
Причем перевоспитывать там решили уже не только детей, но и их родителей. Россияне заинтересованы не только потому, что идеологически хотят искоренить украинскую идентичность наших детей, а также для того, чтобы заработать. Поэтому все заинтересованные, но первыми пострадавшими являются именно украинские дети, в отношении которых совершается "целый букет" нарушений Конвенции ООН о правах ребенка.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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