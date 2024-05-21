Випускники на ТОТ не можуть отримати атестати без паспортів РФ

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області псевдовлада заборонила видачу шкільних атестатів, якщо в родини випускника немає роспаспортів.

У Мелітополі окупанти не видають шкільних атестатів

Активісти руху встановили, що росіяни дали вказівку школам не видавати атестати про середню освіту, якщо у випускника або членів його сім'ї відсутній російський паспорт.

Це вкотре доводить, що окупанти готові на все, щоб якомога більше жителів отримали паспорт країни-терориста для збільшення їх потенційного мобілізаційного резерву! — кажуть у "Жовтій стрічці". Поширити

Рух спротиву РФ на окупованих територіях України набирає обертів

За словами Артема Карякіна, потужний партизанський спротив в окупованих Росією регіонах України нікуди не зник, навпаки, він посилюється.

Наші громадяни продовжують власноруч ліквідовувати не лише росіян, а й колаборантів.

Тому потужних вибухів, як було з авто колаборанта Валерія Чайки у Старобільську Луганської області, буде ще більше.

У нас достатньо людей, які готові на це піти. І їх буде лише більше. Правил, в принципі, вже немає жодних на цій війні. І жодних чітких правил ні з нашого, ні з їхнього боку вже давно не існує. Потрібно розуміти, що росіяни йдуть на мерзенні вчинки і найжахливішими методами діють проти нас. І вони самі стирають правила, — розповів Артем “Східний” Карякін. Поширити

Як зазначає Артем Карякін, йому відомо про сотні інформаторів на окупованій Луганщині, які допомагають українським силам, передають їм розвіддані, ризикуючи життям.

Якщо говорити про все регіони, що знаходяться під контролем ворога, то це тисячі громадян.

Лише протягом останніх двох років військовослужбовець ЗСУ отримував важливу інформацію від понад 300 людей.