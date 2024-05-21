Випускники на ТОТ не можуть отримати атестати без паспортів РФ

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області псевдовлада заборонила видачу шкільних атестатів, якщо в родини випускника немає роспаспортів.
У Мелітополі окупанти не видають шкільних атестатів
Активісти руху встановили, що росіяни дали вказівку школам не видавати атестати про середню освіту, якщо у випускника або членів його сім'ї відсутній російський паспорт.
Рух спротиву РФ на окупованих територіях України набирає обертів
За словами Артема Карякіна, потужний партизанський спротив в окупованих Росією регіонах України нікуди не зник, навпаки, він посилюється.
Наші громадяни продовжують власноруч ліквідовувати не лише росіян, а й колаборантів.
Тому потужних вибухів, як було з авто колаборанта Валерія Чайки у Старобільську Луганської області, буде ще більше.
Як зазначає Артем Карякін, йому відомо про сотні інформаторів на окупованій Луганщині, які допомагають українським силам, передають їм розвіддані, ризикуючи життям.
Якщо говорити про все регіони, що знаходяться під контролем ворога, то це тисячі громадян.
Лише протягом останніх двох років військовослужбовець ЗСУ отримував важливу інформацію від понад 300 людей.
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