Выпускники на ВОТ не могут получить аттестаты без паспортов РФ

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области псевдовласть запретила выдачу школьных аттестатов, если у семьи выпускника нет роспаспортов.
В Мелитополе оккупанты не выдают школьных аттестатов
Активисты движения установили, что россияне дали указание школам не выдавать аттестаты о среднем образовании, если у выпускника или членов его семьи отсутствует российский паспорт.
Движение сопротивления РФ на оккупированных территориях Украины набирает обороты
По словам Артема Карякина, мощное партизанское сопротивление в оккупированных Россией регионах Украины никуда не исчезло, наоборот, оно усиливается.
Наши граждане продолжают собственноручно ликвидировать не только россиян, но и коллаборантов.
Поэтому мощных взрывов, как было с авто коллаборантом Валерием Чайкой в Старобельске Луганской области, будет еще больше.
Как отмечает Артем Карякин, ему известно о сотнях информаторов на оккупированной Луганщине, которые помогают украинским силам, передают им разведданные, рискуя жизнью.
Если говорить обо всех находящихся под контролем врага регионах, то это тысячи граждан.
Только за последние два года военнослужащий ВСУ получал важную информацию от более 300 человек.
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